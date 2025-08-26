Piperea, felicitat de membrii Parlamentului European pentru moțiunea de cenzură împotriva Ursulei: „Au spus: foarte bine ai făcut”

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre reacțiile celorlalți europarlamentari europeni la moțiunea de cenzură depusă de politicianul român împotriva Comisiei Europene, condusă de președinta Ursula von der Leyen, în iunie anul acesta.

„În loc să vină șefa executivului Uniunii Europene și să combată afirmațiile mele factuale a venit cu atac la persoană și a spus dacă eu prietenul lui Putin, atac Comisia European și pe Ursula, atac Uniunea Europeană. A lipit persoana de instituție. Când se întâmplă așa ceva nu mai poate fi vorba de democrație.

Culmea este că până și colegi europarlamentare care fie n-au votat, fie au votat împotrivă, în discuțiile face-to-face, a rezultat că bine am făcut. Culmea este că am avut de asemenea două, trei telefoane de la europarlamentari din grupul PPE, doi sau chiar trei germani, care au spus: „foarte bine ai făcut, excelent nu voi vota” pentru că nu-i așa, e împotriva intereselor grupului, „dar e foarte bine ce ai făcut, pentru că asta este democrația.”, a declarat Piperea.