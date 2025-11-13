Prima pagină » Actualitate » Plângeri penale pe numele profesorului de la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, acuzat că a VIOLAT o studentă

13 nov. 2025, 09:29, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Ziarul de Iași scrie despre cazul șefului de lucrări dr. Corneliu Gașpar, profesor la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), care a ajuns și în atenția Poliției și Parchetului. Împotriva sa au fost depuse plângeri penale, el fiind acuzat de act sexual neconsimțit (viol) cu o studentă. Din aceste motive, bărbatul a fost și destituit din toate funcțiile didactice și de cercetare după ce Comisia de Etică a constatat o serie de comportamente nepotrivite față de o studentă.

Foto: Poliția Română - Captură foto

Foto: Poliția Română – Captură foto

Potrivit reprezentanților instituției, plângerile penale au fost formulate imediat după sesizarea cazului (la începutul lunii octombrie), concomitent cu declanșarea anchetei disciplinare interne. Conform raportului Comisiei de Etică, publicat pe site-ul USV Iași, actul sexual neconsimțit s-ar fi produs la data de 9 iulie 2025, în biroul profesorului, după un examen de restanță, notarea notei în carnetul de student fiind condiționată de intrarea în biroul acestuia. Comisia a mai constatat că incidentul face parte dintr-un șir de comportamente cu tentă sexuală, care ar fi continuat pe 25 septembrie și 3 octombrie, unele dintre acestea fiind confirmate prin imagini surprinse de camerele de supraveghere din incinta Universității.

