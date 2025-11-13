Plângeri penale pe numele profesorului de la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, acuzat că a VIOLAT o studentă

Ziarul de Iași scrie despre cazul șefului de lucrări dr. Corneliu Gașpar, profesor la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), care a ajuns și în atenția Poliției și Parchetului. Împotriva sa au fost depuse plângeri penale, el fiind acuzat de act sexual neconsimțit (viol) cu o studentă. Din aceste motive, bărbatul a fost și destituit din toate funcțiile didactice și de cercetare după ce Comisia de Etică a constatat o serie de comportamente nepotrivite față de o studentă.

Potrivit reprezentanților instituției, plângerile penale au fost formulate imediat după sesizarea cazului (la începutul lunii octombrie), concomitent cu declanșarea anchetei disciplinare interne. Conform raportului Comisiei de Etică, publicat pe site-ul USV Iași, actul sexual neconsimțit s-ar fi produs la data de 9 iulie 2025, în biroul profesorului, după un examen de restanță, notarea notei în carnetul de student fiind condiționată de intrarea în biroul acestuia. Comisia a mai constatat că incidentul face parte dintr-un șir de comportamente cu tentă sexuală, care ar fi continuat pe 25 septembrie și 3 octombrie, unele dintre acestea fiind confirmate prin imagini surprinse de camerele de supraveghere din incinta Universității.

