Planta care calmează și înlătură astenia de toamnă. „Luată seara, ne relaxează și înlătură anxietatea”

După perioadele de concedii, mulți dintre români se confruntă cu stări de anxietate, oboseală și melancolie. La rubrica Sfat de Sănătate, de la Antena 3, medical Ruxandra Constantina a recomandat plantele cu efect calmant și antistres, utile pentru a trece mai ușor de această perioadă.

„Suplimentele adaptogene scad hormonii de stres și cresc hormonii bunei dispoziții – dopamina, serotonina și endorfinele”, a explicat medicul. De asemenea, printre plantele benefice se află Ashwagandha, care „luată seara, ne relaxează și înlătură anxietatea”, dar și Rhodiola, care oferă energie pe timpul zilei.

Nu în ultimul rând, busuiocul, extractele gemoterapice de rozmarin și coacăz contribuie la echilibru emotional, dar și la reducerea melancoliei. „Nu uitați de sunătoare și lavandă, două plante antistres și antidepresive excelente”, a adăugat medicul.

Medicul mai subliniază că aceste remedii naturale ajută organismul să se adapteze la schimbările de sezon și susțin sănătatea psihică și fizică.

