Planta bogată în nutrienți și antioxidanți, care este considerată un „superaliment”. Este folosită de mii de ani în medicina tradițională

Te-ai întrebat vreodată care este planta bogată în nutrienți și antioxidanți care este considerată un „superaliment”? Este vorba despre o plantă originară în India, care este folosită de mii de ani în medicina tradițională. Aceasta ar fi câștigat popularitate, în ultimii ani, printre cei care aderă sau urmează un stil de viață sănătos.

Planta bogată în nutrienți și antioxidanți, care este considerată un „superaliment”, se numește Moringa Oleifera. Aceasta mai este cunoscută drept „arborele vieții” sau „arborele minune”. Această plantă își are originile în India și poate fi regăsită și în zone precum Asia și regiunile tropicale ale Africii. Este folosită de mii de ani în medicina tradițională, iar acum ar fi câștigat popularitate printre persoanele care urmează un stil de viață sănătos.

Moringa, planta bogată în nutrienți și antioxidanți, care este considerată un „superaliment”

Se consideră că planta are proprietăți nutritive și că ar fi un „superaliment”. O cantitate impresionantă de vitamina C, fier, potasiu, calciu și proteine se regăsește în semințele, frunzele și rădăcina plantei. De altfel, planta conține acizi grași Omega și este bogată în antioxidanți. Moringa Oleifera se consumă, în general, sub formă de pudră, capsule sau ceai.

Însă, ce spun specialiștii despre consumul acestei plante sub formele mai sus menționate? Pentru că are proprietăți nutritive și o cantitate ridicată de antioxidanți, consumul acestei plante ar putea să sprijine imunitatea. De altfel, poate ajuta la reducerea inflamației din corp și la reglarea glicemiei.

Durerile articulare, diverse infecții sau probleme digestive erau tratate cu Moringa, în medicina tradițională. Deși poate fi benefică pentru sănătate, înainte de a o consuma este indicat să te adresezi medicului. De exemplu, specialiștii în sănătate arată că un consum excesiv poate să cauzeze tulburări digestive. De asemenea, nu este recomandat consumul ei în timpul sarcinii și nici de persoanele care sunt alergice la această plantă, arată forumurile de specialitate.

Sursă foto: colaj Shutterstock (caracter ilustrativ)