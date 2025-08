Plantațiile de pepeni din Oltenia sunt afectate de grindină, caniculă și secetă. Fermier: „Abia am recuperat ce am consumat”

Plantațiile de pepeni din Oltenia sunt afectate de grindină, caniculă și secetă. Este un an dificil pentru fermieri, care își încearcă norocul cu a doua sau chiar a treia plantație. Agricultorii sunt îngrijorați, iar producția a scăzut de la un an la altul.

Plantațiile de pepeni din „Sahara” Olteniei sunt afectate de condițiiile meteorologice extreme. Prima plantație a fost serios afectată de grindină. Apoi, producția a fost afectată de caniculă și secetă. Tot din cauza vremii extreme, producția de pepeni a scăzut dramatic, în ultimii ani.

Un fermier din comuna Călărași din județul Dolj a susținut că a ajuns la a doua recoltă de pepeni. Deși s-a arătat mulțumit de modul în care se prezintă plantația, canicula ar putea veni cu surprize neplăcute. În județul Dolj există peste 3.500 de hectare care sunt cultivate cu pepeni verzi și galbeni.

„Am ajuns la a doua recoltă, până acum, din cauza temperaturilor care au fost răcoroase. Am terminat mai repede și acum am trecut, deja, la a doua recoltă. Deja suntem mulțumiți de recoltă, dar fiind canicula foarte mare, nu știu cât o să mai țină și această a doua cultură. Alții sunt la a treia cultură, tot din cauza caniculei.

Foarte slăbuță (n.r. prima producție de pepeni), la jumătate față de ce am avut în anii trecuți. Abia am recuperat ce am consumat, benzină, sămânța de cartof, investiția. Prea puțin. Acum sperăm la a doua cultură, dar temperaturile de afară nu prea ne lasă să ne facem treaba cum trebuie. Noi sperăm în continuare să facem producție.

Punem și a doua recoltă, și a treia, au termenii foarte scurți de producere. Cartoful durează foarte puțin, după aceea punem pepeni, varză și mergem până la a treia cultură”, a explicat un fermier pentru România TV.

