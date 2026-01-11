Cazul straniu al ultimului cetățean sovietic: „Sergei, statul care te-a trimis în spațiu nu mai există. Nu avem fonduri să te aducem acasă”

Sergei Krikalev a fost ultimul cetățean sovietic care a fost prins în haosul destrămării statului său și care a fost „uitat” în spațiu. Timp de 311 zile a rămas pe orbită, practic aproape dublu față de misiunea stabilită inițial. De la sol, primise un ultim mesaj, fiindu-i transmis că nu există bani ca să „te aducem acasă”, iar țara lui „nu mai există”. Vezi mai jos povestea.

Sergei Konstantinovich Krikalev (n. 27 august 1958) este considerat „ultimul cetățean sovietic”, acesta aflându-se la bordul navei Mir în timpul dizolvării Uniunii Sovietice. URSS se destrămase, iar întoarcerea sa pe pământ a fost amânată. În acest sens, Krikalev a rămas pe orbită timp de 311 zile, practic de două ori mai mult decât fusese planificat. Datele istorice arată că el a acumulat 803 zile, 9 ore și 39 de minute în spațiu, plasându-se pe locul 4 în topul persoanelor cu cel mai mult timp petrecut în spațiu.

Avea să primească un mesaj sec direct de la sol prin care i se comunica faptul că URSS „nu mai exista” și că nu mai existau fonduri „ca să te aducem acasă”: „Statul care te-a trimis în spațiu nu mai există. Nu avem fonduri să te aducem acasă”.

Timpul petrecut în spațiu i-a afectat starea de sănătate. Organismul său începuse să fie tot mai slăbit, iar oasele își pierdeau densitatea. Mai mult decât atât, radiațiile la care a fost expus Sergei Krikalev i-au pus în pericol sănătatea. Datele indică faptul că, aflat în această situație, bărbatul ar fi putut să părăsească stația Mir, folosindu-se de capsula de salvare.

Însă, acest aspect ar fi însemnat să piardă complet stația în care se afla. Din dorința de a nu renunța la stație, a ales să rămână. Abia pe 25 martie 1992, bărbatul a aterizat nu doar pe pământ, ci și într-o altă realitate. Leningrad devenise Sankt Petersburg, economia era în colaps, iar steagul sovietic aparținea trecutului.

Cine este Sergei Konstantinovich Krikalev

S-a născut pe 27 august 1958, în Leningrad;

A absolvit liceul în 1975;

În 1981, a obținut o diplomă în inginerie mecanică de la Institutul Mecanic din Leningrad (acum se numește Universitatea Tehnică de Stat Baltică);

Este un inginer mecanic rus și fost cosmonaut;

Krikalev a fost selectat ca cosmonaut în 1985, și-a finalizat antrenamentul de bază în 1986;

La începutul anului 1988, a început antrenamentul pentru primul său zbor de lungă durată la bordul stației spațiale Mir;

Este un veteran al șase zboruri spațiale, inclusiv două misiuni de lungă durată către Mir, două misiuni de scurtă durată la bordul navetei spațiale NASA și două misiuni de lungă durată către Stația Spațială Internațională (ISS);

Pe STS-60, a devenit primul cosmonaut rus care a zburat la bordul navetei;

S-a retras ca cosmonaut în 2007.

