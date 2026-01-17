Prima pagină » Social » Planta care te ajută dacă ai astm sau alergii. În numai 12 ore „curăță” tot aerul poluat din casă

17 ian. 2026, 18:57, Social
Plantele care purifică aerul din casă / sursă foto: Envato

Mai multe cercetări preliminare au indicat că o plantă poate să reducă semnificativ concentrația unor particule nocive din aer, inclusiv sporii de mucegai, dar și particulele fecale microscopice, în doar 12 ore dacă este amplasată într-un mediu contaminat.

Planta care poate reduce concentrația unor particule nocive din aer

Puțin știu că o plantă care cel mai adesea se folosește în scop decorativ, poate să aibă un impact important asupra sănătății respiratorii. Iedera englezească, cunoscută pentru aspectul ei cățărător și pentru rezistența ridicată, poate fi un aliat în lupta cu aerul poluat, potrivit CSID.

Sporii de mucegai și particulele fecale din aer reprezintă amenințări reale pentru persoanele care au alergii, astm sau alte afecțiuni respiratorii cronice. Poluanții aceștia invizibili pot să declanșeze crize respiratorii, iritații, tuse persistentă și inflamații ale căilor aeriene.

Ce indică studiile preliminare

Rezultatele vin dintr-un studiu prezentat în cadrul Congresului American de Alergie, Astm și Imunologie. Cercetătorii au făcut teste pentru eficiența iederii în recipiente sigilate, pentru a simula un mediu cu aer foarte poluat:

Pentru a crea condiții cât mai dificile:

  • au fost folosite bucăți de pâine mucegăită, ca sursă de spori fungici;
  • au fost introduse fecale canine, pentru a imita contaminarea biologică frecvent întâlnită în spațiile insalubre.
  • După doar 12 ore, rezultatele au fost remarcabile:
  • nivelul sporilor de mucegai a scăzut cu 78,5%;
  • concentrația particulelor fecale din aer a fost redusă cu 94,25%.

Cercetătorii au precizat că acest studiu nu a fost publicat încă într-o revistă științifică evaluată de specialiști independenți. Aceste rezultate nu pot fi considerate dovezi definitive, ci pot fi luate ca o indicație a potențialului acestei plante. Sunt necesare studii suplimentare, realizate în condiții reale de locuit, pentru a confirma eficiența și mecanismele exacte prin care iedera influențează calitatea aerului.

