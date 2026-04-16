Prima pagină » Actualitate » Planul PSD, dezvăluit de Claudiu Manda: „Dacă Ilie Bolojan dorește să rămână, nu cu noi”

Planul PSD, dezvăluit de Claudiu Manda: „Dacă Ilie Bolojan dorește să rămână, nu cu noi”

Luiza Dobrescu

Dacă PSD decide retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, urmează solicitarea demisiei acestuia.

În lipsa unei retrageri rapide, miniștrii social-democrați vor ieși din Guvern.

Acesta pare să fie, pe scurt, planul PSD, dezvăluit de secretarul general al partidului, Claudiu Manda.

Acesta a confirmat public scenariul pregătit de social-democrați pentru perioada imediat următoare votului din ședința conducerii partidului programată luni.

Pe 20 aprilie, va avea loc consultarea internă decisivă cu privire la viitorul coaliției și susținerea acordată premierului Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan trebuie să plece. Mergem pe stradă și ne întreabă oamenii de ce nu îi scăpăm de Bolojan.

Dacă rezultatul votului va fi majoritar în sensul că nu mai putem continua așa, primul gest de responsabilitate îl așteptăm de la Ilie Bolojan.

Dacă mai mult de jumătate dintre cei care l-au susținut spun că nu mai vor această formulă, corect ar fi să spună: Am înțeles, mulțumesc de colaborare.

Dacă nu dorește, cred că va exista un termen de 48–72 de ore.

Dacă Ilie Bolojan dorește să rămână, nu cu noi. Noi ne retragem miniștrii din guvern”, a declarat Claudiu Manda în cadrul unui podcast Evz.ro.

Cu PSD ieşit din coaliţie, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților ar strânge doar 181 de voturi în Parlament, sub pragul de 233 necesar pentru susținerea unui guvern.

Ilie Bolojan a respins public varianta unei demisii.  Miercuri, premierul şi liderul PSD, Sorin Grindeanu, au avut câte o întrevedere  cu președintele Nicuşor Dan.

17:31
Nutriționiștii dezvăluie: Asta fac italienii ca să mănânce paste în fiecare zi și să nu se îngrașe
17:19
Definitiv. Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv
17:16
Consulatul României din Bonn arată ca după război. Ferestre sparte, folii în geam, garduri ruginite, fațade crăpate. Românii din Germania se plâng și de serviciile consulare: „Ne tratează ca pe niște câini”
16:46
Emil Gânj, care și-ar fi ucis și apoi incendiat iubita, ar fi fost văzut din nou. Un localnic a sunat la 112
16:39
Adoptat de Guvern. Câți nepalezi, indieni, sri lankezi pot aduce companiile în România în 2026: numărul se apropie de 100.000
16:34
Nicuşor Dan discută vineri cu Emmanuel Macron şi Keir Starmer despre Libertatea de Navigație în Strâmtoarea Ormuz
