Dacă PSD decide retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, urmează solicitarea demisiei acestuia.

În lipsa unei retrageri rapide, miniștrii social-democrați vor ieși din Guvern.

Acesta pare să fie, pe scurt, planul PSD, dezvăluit de secretarul general al partidului, Claudiu Manda.

Acesta a confirmat public scenariul pregătit de social-democrați pentru perioada imediat următoare votului din ședința conducerii partidului programată luni.

Pe 20 aprilie, va avea loc consultarea internă decisivă cu privire la viitorul coaliției și susținerea acordată premierului Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan trebuie să plece. Mergem pe stradă și ne întreabă oamenii de ce nu îi scăpăm de Bolojan. Dacă rezultatul votului va fi majoritar în sensul că nu mai putem continua așa, primul gest de responsabilitate îl așteptăm de la Ilie Bolojan. Dacă mai mult de jumătate dintre cei care l-au susținut spun că nu mai vor această formulă, corect ar fi să spună: Am înțeles, mulțumesc de colaborare. Dacă nu dorește, cred că va exista un termen de 48–72 de ore. Dacă Ilie Bolojan dorește să rămână, nu cu noi. Noi ne retragem miniștrii din guvern”, a declarat Claudiu Manda în cadrul unui podcast Evz.ro.

Cu PSD ieşit din coaliţie, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților ar strânge doar 181 de voturi în Parlament, sub pragul de 233 necesar pentru susținerea unui guvern.

Ilie Bolojan a respins public varianta unei demisii. Miercuri, premierul şi liderul PSD, Sorin Grindeanu, au avut câte o întrevedere cu președintele Nicuşor Dan.

Secretarul General al PSD, Claudiu Manda, anunță debarcarea iminentă a lui Ilie Bolojan