Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a analizat posibile formule de înlocuire a Guvernului, pe fondul protestelor social-democraților. Tăriceanu a reușit performanța de a-și menține mandatul timp de 1 an și jumătate, în timpul epocii Băsescu, deși era vorba de un guvern minoritar.

În viziunea lui Călin Popescu Tăriceanu, ieșirea PSD din actuala formulă de guvernare este foarte improbabilă. Totuși, crede politicianul – fost președinte al PNL – social-democrații nici nu își mai doresc guvernarea.

Un guvern minoritar, doar dacă Parlamentul ar fi de acord

Ionuț Cristache: Dacă vrea un președinte să meargă pe lângă Constituție, va merge. Klaus Iohannis, după ce PSD a câștigat alegerile, a propus un premier de la PNL, vă aduc aminte. Cu un PSD majoritar în Parlament.

Călin Popescu Tăriceanu: El poate să încalce Constituția, cum spuneți, poate să desconsidere Constituția, dar trebuie să fie și Parlamentul de acord. Adică să-i cânte în strună, să accepte. Nu știu dacă se va întâmpla acum acest lucru.

Prea târziu pentru rezolvarea crizei din coaliție?

Invitatul a conturat un scenariu prin care Nicușor Dan ar putea guverna chiar cu un guvern minoritar și cu PSD majoritar în Parlament, cum a fost cazul său.

Cristache: Dar credeți că partidele care astăzi au pornit taifunul ăsta, că pare de neoprit, și declarațiile care vin de la o zi la alta alimentează și mai mult.

Tăriceanu: Din ce în ce mai agresive.

Cristache: Adică alimentează vălvătaia. Nu vine nimeni să stingă nicidecum. Inclusiv astăzi, Grindeanu. Ipocrizie la guvern, toate relele. Întrebarea e. S-au decis? Se rupe? Pleacă PSD? Sau vor doar schimbarea lui Bolojan și punct?

Tăriceanu: Eu am și posibilitatea, din când în când, de a discuta cu unii lideri politici. Urmăresc cu atenție toată această derulare a evenimentelor. Observ și eu că este o escaladare zi de zi a acestui conflict și a acestei tensiuni. Și să vă spun ceva. Mă întreb de ce nu se încearcă, sau de ce nu s-a încercat. Nu știu dacă acum nu cumva e prea târziu aplanarea ei. Aplanarea ce-ar fi însemnat? Liderii partidelor care compun coaliția. Toți 4 împreună. Sau în formule mai restrânse. Unul cu unul. Doi cu doi. Să se reunească, să stea la masă, să discute. Poate înconjurați de 2-3 lideri importanți ai partidelor și să găsească o soluție.

