Planurile lui Catrinel Sandu pentru 2026. ”Să avem succes și să iasă bine”

02 ian. 2026, 15:30, Actualitate
Fosta vedetă de televiziune Catrinel Sandu  a dat detalii despre planurile pe care le are pentru anul 2026. ”Să avem succes și să iasă bine”, a spus aceasta.

Catrinel Sandu a fost căsătorită cu fostul jucător de tenis Gabriel Trifu, împreună cu care are două fetițe, Sara și Lara. După divorțul de acesta, Catrinel Sandu și-a refăcut viața alături de Steve Schroeter, care este medic stomatolog. Cei doi s-au căsătorit în anul 2019. La rândul său, soțul lui Catrinel Sandu are doi băieți dintr-o căsnicie anterioară. Catrinel Sandu locuiește de foarte mulți ani în America.

Catrinel Sandu și-a făcut deja planuri pentru anul 2026, care tocmai a început, Blonda a dat detalii în acest sens pentru click.ro.

Planurile lui Catrinel Sandu pentru 2026. ”Să avem mai mult timp pentru noi, să avem grijă și de noi”

”Pe noul an obiectivele sunt să avem mai multă grijă de noi, pentru că avem de toate și nu mai avem nevoie de nimic, atâta timp cât copiii și mamele noastre sunt sănătoase și lângă noi. Ne dorim să avem timp să facem mai multe vacanțe, croziere în timpul anului, să mai fugim câte un weekend noi doi undeva, aproape de casă, pentru că în ultimii ani am tras mult pentru noi și familia noastră ca să fie bine și este. Eu îmi doresc foarte tare să încep un nou sezon cu compania de balet și în 2026 să punctez niște noi competiții la care nu am fost până acum și îmi doresc să avem succes și să iasă bine”, a detaliat Catrinel Sandu.

”Pentru Sara îmi doresc să tragă tare pentru a intra la facultatea unde își dorește să intre, să avem rezultate bune. Lara o să termine clasa a 7-a, va intra în a 8-a, nu sunt mari schimbări pentru ea. Ne dorim să fim sănătoși și să avem mai mult timp pentru noi, să avem grijă și de noi. Eu îmi doresc să reușesc să am rezultate foarte bune cu compania de balet”, a mai spus vedeta.

