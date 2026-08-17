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Ploșnițe la Spitalul Bagdasar-Arseni din București. Timp de o lună o secție se închide

Elena Popescu
Ploșnițe la Spitalul Bagdasar-Arseni din București. Timp de o lună o secție se închide
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Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară a Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București își suspendă temporar activitatea în regim de spitalizare continuă, după ce au fost descoperite ploșnițe în mai multe spații ale unității medicale.

Decizia a fost luată pentru ca în spațiile afectate să poată fi efectuate operațiunile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare. Măsura a fost anunțată de conducerea spitalului, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică București și Ministerul Sănătății. Așadar,  activitatea în regim de spitalizare continuă va fi suspendată în perioada 17 august – 14 septembrie 2026.

Reprezentanții spitalului susțin că intervenția este necesară pentru protejarea pacienților și a angajaților și pentru limitarea riscului ca ploșnițele să ajungă în alte zone ale spitalului. În perioada următoare, prioritatea unității medicale este finalizarea operațiunilor de dezinsecție și prevenirea răspândirii insectelor către celelalte secții.

Conducerea spitalului a precizat că măsura este una temporară și are scopul de a asigura condiții de siguranță pentru pacienți și personal.

Activitatea medicală nu este oprită complet

Suspendarea spitalizării continue nu înseamnă că Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară își încetează complet activitatea. Pacienții vor putea beneficia în continuare de servicii medicale prin intermediul ambulatoriului de specialitate. În funcție de situația medicală și de locurile disponibile, vor putea fi efectuate și spitalizări de zi.

Reluarea internărilor va depinde de finalizarea intervențiilor și de rezultatele verificărilor efectuate după tratamente.

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