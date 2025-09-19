Prima pagină » Actualitate » PNRR-ul pe educație, un „cartof fierbinte.” 2,71 miliarde lei, pierdute sau blocate, în urma unei OUG a Guvernului / 99 de contracte în aer

PNRR-ul pe educație, un „cartof fierbinte.” 2,71 miliarde lei, pierdute sau blocate, în urma unei OUG a Guvernului / 99 de contracte în aer

Mara Răducanu
19 sept. 2025, 10:35, Actualitate
PNRR-ul pe educație, un

Vești dure pentru educația din România, aflată într-un stare de degringoladă totală și sub auspiciile incertitudinii. În aceste condiții care aruncă în aer orice încercare de a schimba fața educației, Ministerul Educației și Cercetării riscă să piardă sau să blocheze aproape 2,71 miliarde lei din fondurile PNRR. Situația a apărut în urma denunțării unilaterale a 83 de contracte și suspendării altor 16, conform unui memorandum aprobat de Guvern pe 18 septembrie 2025.

În acest context, Guvernul a aplicat prevederile OUG 41/2025, care permite denunțarea sau suspendarea contractelor fără progres. În aceste condiții, la un simplu calcul aproape 2,71 miliarde lei – circa 550 milioane euro –  sunt pierduți sau blocați pentru educație prin aplicarea ordonanței.

„Prin aplicarea prevederilor OUG 41/2025, 83 contracte de finanțare cu o valoare totală de 1,8 miliarde lei alocare PNRR urmează să fie denunțate unilateral, întrucât nu au inițiat proceduri de achiziții, iar alte 16 contracte, cu o valoare totală de 906 mil lei alocare PNRR urmează să fie suspendate, acestea neavând ordin de începere a lucrărilor până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 41/2025, 19 august”, se arată în comunicatul Guvernului, citat de Edupedu.ro.

Potrivit sursei citate, componenta 15 Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a pornit cu o alocare totală de 3,275 miliarde euro, dar după renegocierea cu Comisia Europeană, bugetul a fost redus cu 718 milioane euro, ajungând la 2,562 miliarde euro.

Datele oficiale arată că, până la 31 august 2025, Ministerul Educației semnase 6.628 de contracte în valoare cumulată de 3,301 miliarde euro, însă gradul de execuție financiară era de numai 36,17%, adică reușise să absoarbă doar 967 milioane euro.

Educația și mai mult teren prin tăierile din PNRR

Guvernul a anunțat că vor continua doar proiectele care dispun de ordin de începere și înregistrează progres consistent, pentru a reduce riscul de neîndeplinire a țintelor și jaloanelor PNRR.

Totodată, s-au cerut excepții pentru proiecte care depășesc bugetul cu 694 milioane lei, acestea fiind considerate esențiale pentru atingerea țintelor. Executivul susține că depășirea bugetului renegociat, estimată la „doar 51 milioane euro”, va fi acoperită din economii rezultate din alte proiecte, „fără a fi necesare realocări suplimentare de la bugetul de stat.”

Platforma de evaluare online a elevilor la examenele naționale, afectată de tăierile din PNRR

Din totalul de 3,5 miliarde, alocat inițial proiectelor pe educație, s-au tăiat 718 milioane de euro din aceste 11 proiecte. Platforma de evaluare online a elevilor la examenele naționale, de 78 milioane de euro, și consorțiile școlare rurale nu se mai finanțează, potrivit informațiilor Edupedu.ro.

Totodată, 507 unități școlare care aveau până acum personalitate juridică devin structuri arondate altor unități, în cadrul procesului de reorganizare a rețelei școlare declanșat de Ministerul Educației și Cercetării în urma Legii Bolojan, anunță ministerul într-un comunicat de presă. Acesta precizează că este vorba despre 8,1% din totalul de unități cu personalitate juridică existente.

Guvernul vrea limitarea proiectelor finanțate prin PNRR

Dragoș Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a anunțat că Executivul va renunța la proiectele pentru care nu există încă ordin de începere a lucrărilor. Potrivit ministrului, până în septembrie va fi disponibil un „tablou de bord” care va permite prioritizarea proiectelor și transformarea PNRR într-o „poveste de succes” până în august 2026.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a adăugat că proiectele aflate între 0 și 30% progres fizic vor fi suspendate temporar, pentru a concentra resursele pe cele mai avansate, cu șantiere deschise și lucrări în derulare.

Proiectele peste 30% progres vor fi prioritare și vor primi finanțare suplimentară pentru finalizare, Pîslaru precizând că ordonanța urmărește „să pună ordine” și să genereze rezultate concrete, iar studiile și proiectele în stadiu incipient vor putea fi continuate ulterior prin alte surse europene.

„Pentru proiectele care sunt între 0 și 30% ca progres fizic, aceste proiecte sunt într-un stadiu incipient care aduce riscuri majore ca ele să mai poată fi finalizate și avem și problema aceasta de constrângeri bugetare. Aceste proiecte ar urma să fie suspendate. Deci asta înseamnă că nu se renunță la ele, dar se suspendă pentru că acum ne concentrăm pe cele care sunt la un stadiu mai avansat de implementare și pe care trebuie să vedem cum alocăm banii puțini pe care le avem în 2025 și 2026.”

Sursă foto colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

JUSTIȚIE Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români
10:58
Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români
ACTUALITATE Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont
10:46
Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont
EXCLUSIV Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea
10:40
Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Din rechizitoriu lipsește un punct fundamental – COMPLICITATEA din interior pentru o lovitură de stat”
10:30
Ion Cristoiu: „Din rechizitoriu lipsește un punct fundamental – COMPLICITATEA din interior pentru o lovitură de stat”
ACTUALITATE Accident mortal la Popești-Leordeni: șoferița vinovată, REȚINUTĂ după ce a condus beată și fără permis de conducere. Riscă ani grei de închisoare
10:17
Accident mortal la Popești-Leordeni: șoferița vinovată, REȚINUTĂ după ce a condus beată și fără permis de conducere. Riscă ani grei de închisoare
ANALIZĂ Rusia renunță la singurul PORTAVION, dar rămâne periculoasă prin submarine și rachete. „Adaptează flota la războaiele pe care le poartă”
10:00
Rusia renunță la singurul PORTAVION, dar rămâne periculoasă prin submarine și rachete. „Adaptează flota la războaiele pe care le poartă”
Mediafax
Când se va lua o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Digi24
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tutur
Cancan.ro
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
ANM: Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie
Click
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat s-a dus cu mașina la spălătorie și a plecat de acolo milionar în dolari: „Soția mea a crezut că mint”
Digi24
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Iancu Guda, despre cele mai importante măsuri pentru eficientizarea companiilor de stat
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Scenă de groază pe pista aeroportului Otopeni. Un muncitor a fost filmat în timp ce capturează un șobolan imens
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
Descopera.ro
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Capital.ro
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Universității unde era lector. Șanse minime pentru fostul candidat
Evz.ro
Vom păți la fel cu Tezaurul Dacic? Brăţară egipteană de 3.000 de ani, topită de hoți
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câte galaxii există în Univers?