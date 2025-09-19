Vești dure pentru educația din România, aflată într-un stare de degringoladă totală și sub auspiciile incertitudinii. În aceste condiții care aruncă în aer orice încercare de a schimba fața educației, Ministerul Educației și Cercetării riscă să piardă sau să blocheze aproape 2,71 miliarde lei din fondurile PNRR. Situația a apărut în urma denunțării unilaterale a 83 de contracte și suspendării altor 16, conform unui memorandum aprobat de Guvern pe 18 septembrie 2025.

În acest context, Guvernul a aplicat prevederile OUG 41/2025, care permite denunțarea sau suspendarea contractelor fără progres. În aceste condiții, la un simplu calcul aproape 2,71 miliarde lei – circa 550 milioane euro – sunt pierduți sau blocați pentru educație prin aplicarea ordonanței.

„Prin aplicarea prevederilor OUG 41/2025, 83 contracte de finanțare cu o valoare totală de 1,8 miliarde lei alocare PNRR urmează să fie denunțate unilateral, întrucât nu au inițiat proceduri de achiziții, iar alte 16 contracte, cu o valoare totală de 906 mil lei alocare PNRR urmează să fie suspendate, acestea neavând ordin de începere a lucrărilor până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 41/2025, 19 august”, se arată în comunicatul Guvernului, citat de Edupedu.ro.

Potrivit sursei citate, componenta 15 Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a pornit cu o alocare totală de 3,275 miliarde euro, dar după renegocierea cu Comisia Europeană, bugetul a fost redus cu 718 milioane euro, ajungând la 2,562 miliarde euro.

Datele oficiale arată că, până la 31 august 2025, Ministerul Educației semnase 6.628 de contracte în valoare cumulată de 3,301 miliarde euro, însă gradul de execuție financiară era de numai 36,17%, adică reușise să absoarbă doar 967 milioane euro.

Educația și mai mult teren prin tăierile din PNRR

Guvernul a anunțat că vor continua doar proiectele care dispun de ordin de începere și înregistrează progres consistent, pentru a reduce riscul de neîndeplinire a țintelor și jaloanelor PNRR.

Totodată, s-au cerut excepții pentru proiecte care depășesc bugetul cu 694 milioane lei, acestea fiind considerate esențiale pentru atingerea țintelor. Executivul susține că depășirea bugetului renegociat, estimată la „doar 51 milioane euro”, va fi acoperită din economii rezultate din alte proiecte, „fără a fi necesare realocări suplimentare de la bugetul de stat.”

Platforma de evaluare online a elevilor la examenele naționale, afectată de tăierile din PNRR

Din totalul de 3,5 miliarde, alocat inițial proiectelor pe educație, s-au tăiat 718 milioane de euro din aceste 11 proiecte. Platforma de evaluare online a elevilor la examenele naționale, de 78 milioane de euro, și consorțiile școlare rurale nu se mai finanțează, potrivit informațiilor Edupedu.ro.

Totodată, 507 unități școlare care aveau până acum personalitate juridică devin structuri arondate altor unități, în cadrul procesului de reorganizare a rețelei școlare declanșat de Ministerul Educației și Cercetării în urma Legii Bolojan, anunță ministerul într-un comunicat de presă. Acesta precizează că este vorba despre 8,1% din totalul de unități cu personalitate juridică existente.

Guvernul vrea limitarea proiectelor finanțate prin PNRR

Dragoș Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a anunțat că Executivul va renunța la proiectele pentru care nu există încă ordin de începere a lucrărilor. Potrivit ministrului, până în septembrie va fi disponibil un „tablou de bord” care va permite prioritizarea proiectelor și transformarea PNRR într-o „poveste de succes” până în august 2026.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a adăugat că proiectele aflate între 0 și 30% progres fizic vor fi suspendate temporar, pentru a concentra resursele pe cele mai avansate, cu șantiere deschise și lucrări în derulare.

Proiectele peste 30% progres vor fi prioritare și vor primi finanțare suplimentară pentru finalizare, Pîslaru precizând că ordonanța urmărește „să pună ordine” și să genereze rezultate concrete, iar studiile și proiectele în stadiu incipient vor putea fi continuate ulterior prin alte surse europene.

„Pentru proiectele care sunt între 0 și 30% ca progres fizic, aceste proiecte sunt într-un stadiu incipient care aduce riscuri majore ca ele să mai poată fi finalizate și avem și problema aceasta de constrângeri bugetare. Aceste proiecte ar urma să fie suspendate. Deci asta înseamnă că nu se renunță la ele, dar se suspendă pentru că acum ne concentrăm pe cele care sunt la un stadiu mai avansat de implementare și pe care trebuie să vedem cum alocăm banii puțini pe care le avem în 2025 și 2026.”

