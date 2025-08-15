ATENȚIONARE pentru părinți: Fondurile de 500 lei de pe cardurile educaționale pot fi folosite până la 31 august 2025

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Educației reamintesc părinților că sprijinul educațional în valoare de 500 de lei acordat în anul școlar 2024-2025 poate fi cheltuit până la data de 31 august 2025. După această dată, sumele rămase neutilizate vor fi retrase automat din conturile cardurilor educaționale.

Aproximativ 670.000 de preșcolari și elevi au beneficiat de acest ajutor, destinat achiziției de rechizite și produse necesare frecventării școlii și grădiniței, măsura vizând reducerea abandonului școlar și creșterea incluziunii în educație.

Termenul limită este stabilit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2023. Ministerele implicate fac apel către părinți să folosească fondurile din timp, pentru a valorifica sprijinul european acordat.

”Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, reamintesc părinţilor că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 – 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025. În acest an şcolar, aproximativ 670.000 de preşcolari şi elevi au beneficiat de acest ajutor, destinat achiziţionării de rechizite şi altor produse necesare frecventării şcolii şi grădiniţei. Măsura are ca scop sprijinirea copiilor din medii dezavantajate, contribuind la reducerea abandonului şcolar şi la creşterea incluziunii în educaţie”, transmite Ministerul Educaţiei.

Finanțarea este asigurată din Programul Incluziune și Demnitate Socială, gestionat de MIPE, care va continua acest tip de sprijin și în anii școlari următori.

Sursa foto: Profimedia

