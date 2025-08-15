Nicușor Dan, SOMAT să ia atitudine față de reforma din Educație. Vasile Ernu: „Tăcerea vă face părtaș la dezastru. Mandatul e deja compromis”

Scriitorul Vasile Ernu, un susținător al lui Nicușor Dan la prezidențiale, a transmis un mesaj vehement pe social-media, la adresa președintelui, în care îi cere să ia atitudine față de reforma din Educație, pe care o cataloghează drept un „dezastru”. „Tăcerea vă face părtaș”, a subliniat Ernu.

Vasile Ernu îi solicită președintelui Nicușor Dan să ia măsuri față de măsurile impuse de guvernul Bolojan în domeniul Educației. Scriitorul menționează că mandatul liderului de la Cotroceni „este deja compromis”, dacă girează o astfel de reformă.

„Nu va fi ușor, va fi Nicușor” – e un proiect politic în derulare.

Se ține de cuvânt. A zis, a zis.

Dacă președintele va gira această reformă a educației care se anunță o catastrofă totală atunci mandatul său este deja compromis. Multele speranțe se vor nărui.

Eu încă sper ca președintele Nicușor Dan să se poziționeze de partea profesorilor și elevilor.”, afirmă Vasile Ernu pe Facebook.

„L-am votat NU pentru a continua tăcerea și proiectul ”România needucată” marca Johannis”

Vasile Ernu îi amintește lui Nicușor Dan că electoratul său nu l-a votat pentru „pentru a continua tăcerea și proiectul ”România needucată” marca Johannis”.

„Dacă pentru 70 de milioane euro – o economie mizeră la buget, jumătate din țeapa dată de Bolojan & acoliții săi din PNL pe microbuze – merită distrugerea sistemului, atunci ne merităm soarta.

Noi l-am votat nu pentru a continua tăcerea și proiectul ”România needucată” marca Johannis.

Nu mai e cazul să repetăm ”proiectul Iohannis” când ”lumea bună” a girat cu nerușinare un neisprăvit ca pe un salvator – ZECE ani – și la final au făcut un film Recorder să zică: ”vai, ne-a dezamăgit, ne scuzați.”

Ajunge!”

„Sunteți ales nu ca să tăceți, ci ca să luați atitudine”

Scriitorul afirmă că lipsa de reacție a lui Nicușor Dan îl face „părtaș la acest dezastru”. „Am sperat că veți media conflictul – ați lipsit din peisaj”, îi reproșează Ernu preșdintelui.

„Ca societate nu avem voie să tăcem: e vorba de viitorul copiilor noștri și a societății noastre. Punct.

Trebuie să știm poziția președintelui pe temele mari care ne dor. Iarăși tăcem?

Domnule președinte Nicușor Dan: sunteți ales nu ca să tăceți, ci ca să luați atitudine. Care este poziția dumneavoastră față de reforma în educație?

Dar după proiectul de reforme botezat de popor ”Ilie Sărăcie” vine, se pare, confirmarea proiectului: „Nu va fi ușor, va fi Nicușor”.

Așteptăm poziția președintelui față de acest dezastru care se întâmplă în educație. Măcar atâta merităm…?

Tăcerea vă face părtaș la acest dezastru. Am sperat că veți media conflictul – ați lipsit din peisaj. Oare nu acesta e rolul președintelui?

Dacă acceptăm, suntem jalnici și ne merităm soarta.

Doar o grevă generală și blocarea anului ne mai poate salva.”

„Anul școlar nu poate începe cu David în învățământ. Bolojan nu are cum prinde Crăciunul”

„Anul școlar nu poate începe cu David în învățământ. Iar Bolojan nu are cum prinde Crăciunul în ritmul acesta.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

PS: Pentru o clipă imaginați-vă că era AUR la putere și făceau ce fac aceștia (Dan-Bolojan -PNL-PSD-USR-UDMR) – orașele mari erau în stradă. Așa mucles….

AUR va fi adus la putere de tandemul Nicușor Dan și guvernarea Ilie Bolojan. N-ai ce-i face…”

Foto: Mediafax Alexandru Dobre