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În 1968, minerul Joe din California a găsit un bulgăre de aur de 450 de grame. Cu cât s-a vândut „Bulgărele Cullen” 58 de ani mai târziu

În 1968, minerul Joe din California a găsit un bulgăre de aur de 450 de grame. Cu cât s-a vândut „Bulgărele Cullen” 58 de ani mai târziu
În 1968, minerul Joe din California a găsit un bulgăre de aur de 450 de grame. Cu cât s-a vândut „Bulgărele Cullen” 58 de ani mai târziu
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Minerul Joe Cullen din California a găsit un bulgăre mare de aur în Mina Ruby din Sierra County în 1968, scrie timesofindia.indiatimes.com.

58 de ani mai târziu, pepita cu o greutate de peste 400 de grame, denumită între timp „Cullen Nugget”, a fost vândută pentru 71.875 dolari la o licitație Heritage Auctions Nature and Science (29 aprilie 2026).

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Bulgărele de aur de 450 de grame provine din Mina Ruby din Munții Minerali, parte a Alleghany Mining District, cunoscut și drept Forest Mining District.

A fost deținută de Cullen, apoi de W. Leicht și ulterior de J. Marshall Collection în 1993. Apoi, aurul a ajuns într-o colecție privată din nord-estul Americii.

58 de ani mai târziu, bulgărele de aur a revenit la licitație, cu un istoric fascinant.

Ce s-a întâmplat cu descoperirea lui Joe Cullen din 1968

Numele bucății de aur a fost dat după cel al descoperitorului. „Cullen Nugget” îl onorează pe Joe Cullen, care a descoperit aurul în 1968.

Aspectul bulgărelui de aur reflectă istoria sa naturală

Spre deosebire de un lingou de aur, această formațiune de aur păstrează trăsăturile fizice din timpul „nașterii” sale, în mediul specific.

„Cullen Nugget” are o formă rotundă, nu una cristalină, cu cavități și zone roșii și portocalii.

Bulgărele de aur are o lungime de 6,2 centimetri, o lățime de 5,7 centimetri și o grosime de 2 centimetri.

Cu o greutate de 451,41 grame, este mult mai greu decât orice piesă de bijuterie din aur, păstrând forma neregulată a aurului extras din „măruntaiele” pământului.

„The Cullen Nugget” s-a vândut la 58 de ani de la descoperire

Heritage a vândut specimenul de aur Lot 72086 în 29 aprilie 2026, cu suma de 71.875 de dolari.

Un alt nugget australian de aur, cu o greutate mai mare, de aproximativ 500 de grame, a fost vândut însă cu 262.500 de dolari.

De asemenea, un bulgăre cristalizat de aur a fost vândut cu 50.000 de dolari. Pentru „Cullen Nugget”, valoarea sa stă în mai mult decât greutate.

Bulgărele de aur are o legătură documentată cu un miner specific, o mină specifică din California și un istoric în numeroase colecții, încă de la descoperirea sa din 1968.

După ce și-a schimbat proprietarii de mai multe ori, ultima vânzare a „Cullen Nugget” adaugă un nou capitol la istoria sa documentată, aceea a unui bulgăre de aur extras din minele istorice ale Californiei.

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