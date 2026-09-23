În 1968, minerul Joe din California a găsit un bulgăre de aur de 450 de grame. Cu cât s-a vândut „Bulgărele Cullen” 58 de ani mai târziu

Minerul Joe Cullen din California a găsit un bulgăre mare de aur în Mina Ruby din Sierra County în 1968, scrie timesofindia.indiatimes.com.
58 de ani mai târziu, pepita cu o greutate de peste 400 de grame, denumită între timp „Cullen Nugget”, a fost vândută pentru 71.875 dolari la o licitație Heritage Auctions Nature and Science (29 aprilie 2026).
Bulgărele de aur de 450 de grame provine din Mina Ruby din Munții Minerali, parte a Alleghany Mining District, cunoscut și drept Forest Mining District.
A fost deținută de Cullen, apoi de W. Leicht și ulterior de J. Marshall Collection în 1993. Apoi, aurul a ajuns într-o colecție privată din nord-estul Americii.
58 de ani mai târziu, bulgărele de aur a revenit la licitație, cu un istoric fascinant.
Numele bucății de aur a fost dat după cel al descoperitorului. „Cullen Nugget” îl onorează pe Joe Cullen, care a descoperit aurul în 1968.
Spre deosebire de un lingou de aur, această formațiune de aur păstrează trăsăturile fizice din timpul „nașterii” sale, în mediul specific.
„Cullen Nugget” are o formă rotundă, nu una cristalină, cu cavități și zone roșii și portocalii.
Bulgărele de aur are o lungime de 6,2 centimetri, o lățime de 5,7 centimetri și o grosime de 2 centimetri.
Cu o greutate de 451,41 grame, este mult mai greu decât orice piesă de bijuterie din aur, păstrând forma neregulată a aurului extras din „măruntaiele” pământului.
Heritage a vândut specimenul de aur Lot 72086 în 29 aprilie 2026, cu suma de 71.875 de dolari.
Un alt nugget australian de aur, cu o greutate mai mare, de aproximativ 500 de grame, a fost vândut însă cu 262.500 de dolari.
De asemenea, un bulgăre cristalizat de aur a fost vândut cu 50.000 de dolari. Pentru „Cullen Nugget”, valoarea sa stă în mai mult decât greutate.
Bulgărele de aur are o legătură documentată cu un miner specific, o mină specifică din California și un istoric în numeroase colecții, încă de la descoperirea sa din 1968.
După ce și-a schimbat proprietarii de mai multe ori, ultima vânzare a „Cullen Nugget” adaugă un nou capitol la istoria sa documentată, aceea a unui bulgăre de aur extras din minele istorice ale Californiei.