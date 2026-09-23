Ce salariu are Gică Hagi la FRF VS câți bani câștigă lunar din hotelul Iaki din Mamaia. Diferența este uriașă

Iată ce salariu are Gică Hagi la FRF versus câți bani câștigă lunar din hotelul Iaki din Mamaia. Se pare că diferența este uriașă!

Gheorghe Hagi este selecționerul echipei naționale de fotbal a României, fiind numit în această funcție în aprilie 2026 de către Federația Română de Fotbal. Durata contractului este de patru ani. Astfel, la FRF, are un salariu de 27.000 de euro pe lună, atât cât avea și regretatul Mircea Lucescu. Acest lucru înseamnăm, deci, un total anual de 324.000 de euro. Dar, pe lângă baza salarială, contractul lui mai include și bonusuri substanțiale de performanță:

Aici, avem: între 300.000 – 500.000 de euro bonus pentru o eventuală calificare la EURO 2028.

prime suplimentare pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2030.

IAKI Conference & Spa Hotel este unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de 4 stele din stațiunea Mamaia. El este deținut de Gheorghe Hagi. Numele „Iaki” provine chiar de la combinația primelor litere ale copiilor săi, Ianis și Kira. Hotelul, care are o lungă istorie, a fost deschis în anul 2001, sub actualul nume.

În ce privește veniturile sale de la Hotelul IAKI din Mamaia, trebuie spus că acest hotel este administrat prin firma HPD Distribution SRL (fostă Hagi Sport SRL). Câștigurile din turism variază puternic în funcție de sezon, însă conform raportărilor financiare oficiale ale companiei, situația este următoarea:

– cifra de afaceri anuală: 18 – 22 milioane lei, adică între 3.6 – 4.4 milioane euro pe an

– profit net anual: 3 milioane lei = 600.000 euro pe an.

– profit net lunar echivalat: calculat ca medie pe întregul an (după achitarea taxelor, salariilor și cheltuielilor de funcționare), câștigul curat este de 50.000 euro pe lună.