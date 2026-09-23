Ion Țiriac jr. a împlinit 50 de ani. Mesajul emoționant pe care l-a primit de ziua de naștere

Moștenitorul imperiului miliardrului Ion Țiriac a împlinit vârsta de 50 de ani, scrie PROSPORT. El a primit un mesaj emoționant chiar de ziua de naștere, pe care l-a distribuit pe social media, împărtășind bucuria cu prietenii săi virtuali.

Ion Țiriac jr. și-a serbat ziua de naștere marți, 22 septembrie 2026, când a împlinit 50 de ani. A fost felicitat de multă lume, dar cineva a reușit să-l emoționeze până la lacrimi.

Ce mesaj a primit Țiriac jr.

Printre cei care nu au ratat ocazia să-i transmită gânduri frumoase s-a numărat și fiul său. Imediat ce a citit mesajul, Ion Țiriac jr. l-a distribuit pe rețelele de socializare.

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Alexandru Țiriac este băiatul pe care Țiriac jr. îl are împreună cu Ileana Lazariuc. Cei doi mai au un băiat, pe Nicholas Noah.

„La mulți ani la 50 de ani omului pe care îl admir în fiecare zi! Îți mulțumesc că ai fost mereu alături de mine la fiecare pas, pe tot parcursul drumului. Îți datorez viața. Bucură-te de acest moment important, pentru că îl trăiești o singură dată în viață. Cine știe, poate peste 30 de ani de acum înainte voi reuși, în sfârșit, să încep să te bat la padel…”, a scris Alexandru Țiriac, într-o postare pe care a făcut-o pe contul personal de Instagram.

Ion Alexandru Țiriac (sau Ion Ion Țiriac sau Țiriac jr.) este fiul afaceristului Ion Țiriac și al modelului american Mikette von Issenberg. S-a născut la 22 septembrie 1976, la București. A fost căsătorit cu Ileana Lazariuc, fiica artistei Anastasia Lazariuc, și au împreună doi băieți, pe Alexandru și Nicholas.

Potrivit ProSport, Ion Ion Țiriac s-a implicat puternic în afacerile familiei. În ultimii ani, a devenit una dintre persoanele apropiate de proiectele dezvoltate de tatăl său de-a lungul anilor.