Siegfried Mureșan, europarlamentarul PNL desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României, a postat miercuri, 23 septembrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care se declară convins de faptul că USR „va fi un partener de nădejde pentru reformarea României mult timp de acum înainte”. Postarea a apărut după ce, în seara precedentă, liberalul a prezentat cele trei obiective principale pe care le urmărește prin intermediul votului de învestire pe care îl va cere Parlamentului.

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„Sunt convins că USR va fi un partener de nădejde pentru reformarea României mult timp de acum înainte” / „Vom vedea cine dorește să țină România pe loc”

„Aseară, la ședința grupului parlamentar USR. Putem fi mândri de planul de reforme pe care l-am inclus în programul de guvernare. Sunt convins că USR va fi un partener de nădejde pentru reformarea României mult timp de acum înainte. Vă mulțumesc mult pentru susținere”, a scris Siegfried Mureșan în postarea publicată de Facebook.

„Ne pregătim pentru votul asupra Guvernului în Parlamentul României. Votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului ne va da prilejul să:

Arătăm că suntem trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România Prezentăm românilor viziunea noastră: o Românie modernă, reformată și proeuropeană Vedem cum votează fiecare partid parlamentar

Vom vedea cine susține un guvern proeuropean și cine dorește să țină România pe loc”, anunța europarlamentarul pe Facebook în seara zilei de marți, 22 septembrie.

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În dimineața zilei de marți, 22 septembrie, același Siegfried Mureșan a postat un alt mesaj pe pagina personală de Facebook, în care explică de ce „austeritatea” despre care se vorbește în spațiul public nu trebuie confundată cu „oprirea risipei banului public”, în încercarea de a „pune ordine în finanțele țării”. Liberalul făcea referire la unul dintre cei trei piloni pe care Ilie Bolojan și-a construit programul de guvernare în iunie 2025, atunci când a preluat mandatul de șef al Guvernului.

„Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. În ultimii ani, termenul de „austeritate” a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanțele țării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populiști de „austeritate”.

Eu cred exact contrariul. Risipa banului public înseamnă mai puțini bani pentru oameni. Fiecare leu cheltuit inutil de stat este un leu care nu ajunge într-o școală, într-un spital, într-un drum sau într-o investiție de care România are nevoie.

De aceea, vom continua să punem ordine în finanțele publice, să reducem risipa și să cerem performanță acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor. Asta nu înseamnă austeritate. Înseamnă responsabilitate față de banii oamenilor. Vreau ca banii publici să ajungă la oameni, nu să fie risipiți”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

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Obiectivele „Ordinii în finanțele publice” despre care vorbea prim-ministrul demis la începutul lunii mai implicau, printre altele, evitarea unei crizei economice, reducerea deficitului bugetar, și creșterea încrederii investitorilor.

„Programul de guvernare este construit pe trei piloni fundamentali:

Ordine în finanțele publice , ca bază pentru evitarea unei crize economice și pentru recâștigarea încrederii investitorilor, a piețelor și a cetățenilor;

, ca bază pentru evitarea unei crize economice și pentru recâștigarea încrederii investitorilor, a piețelor și a cetățenilor; Bună guvernare , ca motor al reformei statului: o administrație eficientă, responsabilă și adaptată nevoilor actuale;

Respect pentru cetățeni, exprimat prin echitate, anularea beneficiilor exagerate, servicii publice de calitate și politici sociale oneste, care susțin munca, nu dependența.

Acest program reprezintă viziunea, dar și baza unui plan concret de măsuri cu obiective prioritare, pentru fiecare domeniu în parte. El reflectă nevoia de rigoare, simplitate și eficiență”, era specificat în programul de guvernare prezentat de Ilie Bolojan.

În realitate, în perioada în care Bolojan a condus Executivul, economia României a ajuns în recesiune, deficitul bugetar a înregistrat cea mai mare cotă dintre toate statele membre UE, inflația a ajuns până aproape de 11%, iar datoria publică a continuat să crească, până a depășit 60% din PIB.