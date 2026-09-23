Nicușor Dan s-a văzut cu președintele Senegalului, la New York. Dacian Cioloș, candidat la șefia Organizației Francofoniei, prezent la întâlnire

Prezent la New York, cu ocazia Adunării Generale a Națiunilor Unite, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Senegalului, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cei doi au discutat despre relațiile de cooperarea bilaterală dintre România și Senegal.

La întâlnire a luat parte și Dacian Cioloș, consilier prezidențial și candidat la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

Relația România-Senegal, pe agenda discuțiilor

Într-un mesaj postat pe social media, Dan menționează că l-a felicitat pe Faye pentru preluarea președinției Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest (CEDEAO/ECOWAS). Liderul Senegalului a fost ales la 19 iulie președinte al Conferinței șefilor de stat și de guvern ai organizației, succedându-i președintelui din Sierra Leone, Julius Maada Bio.

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Nicușor Dan a precizat că discuțiile cu omologul său au vizat „modalitățile de consolidare a relațiilor dintre România și Senegal”, precum și aprofundarea dialogului și cooperării bilaterale.

În cadrul întrevederii, președintele român a menționat și dialogul purtat la Dakar cu Dacian Cioloș, în contextul candidaturii acestuia pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

„(…) Am avut plăcerea de a-l întâlni pe președintele Republicii Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L-am felicitat pentru preluarea președinției Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest (CEDEAO/ECOWAS) și am abordat rolul important al Senegalului în promovarea stabilității și cooperării în regiune. Am discutat, de asemenea, despre modalitățile de consolidare a relațiilor dintre România și Senegal, precum și de aprofundare a dialogului și a cooperării noastre bilaterale.

Am profitat de ocazie pentru a saluta dialogul purtat la Dakar cu Dacian Cioloș, în contextul candidaturii sale la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF)”, a scris pe Facebook Nicușor Dan.

Discuții și cu președintele Republicii Guineea

A fost o zi plină pentru președintele României. Nicușor Dan a profitat de prezența la Adunarea Generală a ONU pentru a strânge relațiile de cooperare cu Republica Guineea. În acest sens, șeful statului s-a văzut și cu liderul africant Mamadi Doumbouya, aflăm dintr-o postare pe pagina de Facebook a președintelui.

„Întrevedere bilaterală fructuoasă astăzi, la New York, cu președintele Republicii Guineea, Mamadi Doumbouya. Celebrăm 65 de ani de relații fondate pe respect reciproc, prilej să ne reafirmăm angajamentul de aprofundare a cooperării economice, energetice, agricole și în domeniul securității alimentare.

Desigur, am abordat și consolidarea parteneriatului nostru în cadrul Francofoniei, vitalitatea organizației și prioritățile noastre în materie de OIF, în perspectiva viitorului summit de la Phnom Penh.

Un dialog esențial pentru viitorul nostru comun și pentru strategia noastră de parteneriat reînnoit cu Africa”, a transmis Nicușor Dan.

Liderul de la Cotoceni se află la New York pentru participarea la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Miercuri, președintele României urmează să susțină miercuri, 23 septembrie, discursul național în plenul Adunării Generale.