Cele șase concluzii prezentate de Zelenski după discuția cu Trump: o trilaterală cu Putin, armistițiu energetic, rachete Patriot. Avertisment pentru România și Europa

Volodimir Zelenski a prezentat la New York principalele rezultate ale discuției cu Donald Trump: un posibil armistițiu energetic cu Rusia, o întâlnire trilaterală cu Putin, un „pachet de iarnă” Patriot și riscul ca Moscova să testeze militar alte state europene.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat marți, la New York, principalele teme discutate cu Donald Trump în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

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Zelenski a vorbit despre disponibilitatea Ucrainei de a opri atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, dar numai în baza reciprocității, despre posibilitatea unei întâlniri directe cu Vladimir Putin și despre nevoia urgentă de interceptoare Patriot.

În același timp, liderul ucrainean a lansat un avertisment mult mai amplu pentru Europa, înclusiv pentru România: dacă Moscova nu obține rezultatele dorite în Ucraina, ar putea încerca să testeze unitatea occidentală prin presiuni și provocări împotriva altor state, potrivit KievPost.com.

Armistițiu energetic, negocieri cu Putin și un „pachet de iarnă” Patriot

1. Kievul acceptă un armistițiu energetic, dar numai dacă Rusia oprește atacurile

Zelenski a confirmat că Ucraina este pregătită să suspende loviturile asupra rafinăriilor și altor obiective energetice din Rusia dacă Moscova încetează, la rândul său, atacurile asupra infrastructurii ucrainene de electricitate, încălzire și alimentare cu apă.

„Suntem pregătiți pentru un armistițiu energetic. Dacă nu vor să atacăm rafinăriile și instalațiile lor de prelucrare a motorinei… suntem pregătiți, cu condiția ca ei să nu atace sistemul nostru energetic”, a declarat Volodimir Zelenski.

Principiul propus de Kiev este unul al reciprocității: „Voi nu atacați aceste obiective, iar noi nu le vom ataca pe ale voastre.”

Statele Unite ar urma să transmită propunerea Rusiei. Deocamdată, potrivit liderului ucrainean, nu există un răspuns din partea Moscovei.

2. Trump nu i-a cerut Ucrainei să oprească unilateral atacurile

Zelenski a respins informațiile potrivit cărora președintele american i-ar fi cerut să suspende unilateral loviturile asupra infrastructurii energetice rusești.

„Astăzi, nu a existat nicio solicitare ca Ucraina să înceteze unilateral atacurile. Dimpotrivă, am discutat despre ce putem face în această situație”, a precizat Zelenski.

Kievul este dispus să nu mai lovească rafinăriile, instalațiile petroliere și celelalte obiective energetice ale Rusiei, însă condiționează orice asemenea angajament de încetarea atacurilor Moscovei asupra infrastructurii ucrainene.

3. Zelenski este pregătit să stea la aceeași masă cu Trump și Putin

Președintele ucrainean consideră că Donald Trump ar putea avea un rol decisiv în organizarea unei întâlniri trilaterale între liderii SUA, Ucrainei și Rusiei.

„Cred că cel mai important lucru pe care președintele Trump îl poate face cu adevărat… este să organizeze o întâlnire trilaterală în cadrul căreia liderii tuturor părților să se poată întâlni și să încerce să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski.

Întrebat dacă ar accepta să se întâlnească personal cu Vladimir Putin, răspunsul său a fost fără echivoc.

„Sunt pregătit oricând, atunci când toate părțile sunt pregătite. Cred că trebuie să acționăm cu toții cât mai rapid posibil. Vreți să puneți capăt războiului? Așezați-vă la masă, discutați, încheiați-l”, a spus liderul ucrainean.

4. Ucraina cere SUA un „pachet de iarnă” cu interceptoare Patriot

Pregătirea apărării aeriene înaintea sezonului rece ocupă un loc central în discuțiile Kievului cu Washingtonul. Ucraina solicită Statelor Unite un „pachet de iarnă” care să includă interceptoare Patriot și discută simultan cu alte țări pentru suplimentarea sistemelor disponibile.

„Înțelegem amploarea nevoilor noastre. Vom colabora și cu alte țări… Însă ne concentrăm în primul rând pe Statele Unite. Când discutăm cu lideri despre subiecte sensibile, aceștia pot spune da sau nu. Iar faptul că nimeni nu a spus nu este un pas bun”, a declarat Zelenski.

Kievul vrea, în paralel, să producă interceptoare Patriot pe teritoriul Ucrainei și încearcă să obțină licențele americane necesare.

„Consilierul meu militar, Pavlo Palisa, a discutat în această dimineață cu Raytheon. Compania este pregătită”, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean spune că i-a cerut lui Trump să accelereze procedura și estimează că organizarea efectivă a producției ar putea dura între un an și un an și jumătate.

Zelenski avertizează România și Europa: Rusia ar putea încerca să deschidă o nouă criză

5. Riscul unor atacuri sau operațiuni împotriva altor state europene este „foarte ridicat”

Una dintre cele mai grave avertizări lansate de Zelenski a vizat posibilitatea ca Rusia să încerce să intimideze alte țări europene pentru a fractura unitatea occidentală. Liderul ucrainean susține că Moscova nu obține victoria pe câmpul de luptă de care Vladimir Putin ar avea nevoie pentru a prezenta rezultate populației ruse.

„Nu câștigă. Pentru el este o problemă, deoarece trebuie să arate ceva propriei societăți”, a spus Zelenski.

În această situație, Kremlinul ar putea încerca să creeze presiune în altă parte a Europei.

„Cum să dezbine unanimitatea din Europa, odată ce am construit-o? Să atace pe altcineva? Să atace și să spună: «Uite, voi merge mai departe dacă nu oprești asta»”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a amintit incidentele cu drone asociate Rusiei în Republica Moldova, România și Polonia, precum și episoadele semnalate în Germania și statele nordice.

„De aceea, riscul unei ofensive cu drone, rachete sau al unei operațiuni terestre împotriva altor țări care se învecinează cu Rusia sau Belarus este foarte ridicat”, a avertizat liderul ucrainean.

Întrebat ce ar trebui să facă statele vizate de asemenea provocări, Zelenski a răspuns: „Să reacționeze. Să reacționeze întotdeauna. Dacă nu reacționezi în fața rușilor, ei vor merge mai departe.”

6. Rusia va încerca să fractureze Occidentul și prin bani și afaceri

Zelenski consideră că presiunea Moscovei nu se limitează la domeniul militar. Potrivit acestuia, Rusia va încerca să-și folosească influența financiară, relațiile comerciale și instrumentele juridice pentru a slăbi sancțiunile și pentru a restabili treptat legăturile economice cu Europa.

Liderul ucrainean a invocat decizia Uniunii Europene de a-i elimina pe miliardarii ruși Alișer Usmanov și Mihail Fridman de pe lista sancțiunilor, în cadrul compromisului prin care au fost menținute măsurile împotriva altor aproximativ 3.000 de persoane și entități rusești.

„Acest lucru arată că este foarte greu să menții unanimitatea”, a declarat Zelenski.

Potrivit liderului de la Kiev, Moscova va continua să folosească instanțele, legislația, contestarea sancțiunilor și conexiunile de afaceri pentru a eroda presiunea occidentală.

„Ce e de făcut? Să blochezi acest lucru, să lupți împotriva lui. Este foarte greu să concurezi cu banii rușilor, cu afacerile lor, cu economia lor”, a adăugat Volodimir Zelenski.