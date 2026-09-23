Ion Cristoiu: Cum au reușit Ei să-i întărească lui Călin Georgescu imaginea de președinte simbolic al României

„În istorie, pentru o țară, pentru o lume, rămân imagini semnificative pentru momentul istoric respectiv. Din acest punct de vedere, în istoria României, vor rămâne semnificative pentru România lui 2026, două secvențe șocante. Prima îl surprinde pe președintele României, Nicușor Dan, om de 56 de ani, nu putem spune că e zvăpăiat din punct de vedere hormonal, pupând-o, sărutând-o pe concubina sa, Mirabela Grădinaru, pe pista aeroportului Otopeni, înainte de a pleca la New York. O secvență absolut absurdă, aberantă, deșucheată, titrată de televizunea prezidențială Antena 3 ca un gest de tandrețe, definit de mulți oameni ca o… mozoleală”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Repet, am văzut multe în viața mea, dar bărbatul de 56 de ani, o secvență care nu știu… l-au existat baliza, pentru că, de acolo, ei au plecat împreună într-un avion de lux. Bănuiesc că se puteau retrage undeva, în avion, multe se pot întâmpla acolo între un bărbat și o femeie.

Și o altă secvență stupefiantă este cea a ieșirii lui Călin Georgescu de la Tribunal. Spun „o secvență stupefiantă”, pentru simplul motiv: Călin Georgescu e simplu cetățean, a candidat, sigur, i s-au anulat alegerile pentru ca el să nu intre în turul II, dar e un simplu cetățean. Un simplu cetățean care a dovedit întregii țări că e deja o icoană pentru foarte mulți români. Deci, avem, pe de o parte, președintele mozolator, cu impulsuri erotice stârnite de pista aeroportului Otopeni, și președintele-alternativă pentru foarte mulți romani.

Cu această ocazie, Călin Georgescu a spus câteva rânduri, câteva vorbe, care le-au stins lumina ăstora care l-au hărțuit, l-au anchetat și voiau să îl vâre la bulău. (…) Eu nu știu dacă Călin Georgescu va ajunge vreodată președinte.

Dar nici nu e nevoie, pentru că el este deja puntru mulți români președintele României, un președinte în chip symbolic. Urmare a acestor grave abuzuri din aceste zile. Apoi, eliberarea, toate astea au dovedit că dosearul este de doi lei. Nu au făcut altceva decât să sporească strălucirea acestei icoane. El, mediatic, căzuse într-un con de umbră. Așa ceva nu am mai pomenit. Asta au reușit ei cu operațiunea „Arestarea lui Călin Geogescu””, a mai spus scriitorul.