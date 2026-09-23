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Nicușor Dan îi dă dreptate lui Donald Trump în interviul pentru CNN: „Reechilibrăm contribuția”. „Putin nu are intenția de a opri războiul, trebuie să continuăm sancțiunile”

Flavius Niculescu
Nicușor Dan îi dă dreptate lui Donald Trump în interviul pentru CNN: „Reechilibrăm contribuția”. „Putin nu are intenția de a opri războiul, trebuie să continuăm sancțiunile”
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Președintele României, Nicușor Dan, a explicat, într-un interviu acordat publicației americane CNN, că liderul Statelor Unite, Donald Trump, are dreptate atunci când le cere statelor europene să aloce mai mulți bani din bugetele naționale pentru apărare. Din punctul său de vedere, a existat o contribuție disproporțională pentru apărarea Europei între statele membre și sprijinul venit de la partenerul american. De asemenea, întrebat dacă, la momentul actual, Rusia condusă de Vladimir Putin este dispusă să negocieze „cu adevărat” un acord de pace pentru încetarea războiului din Ucraina, Nicușor Dan a declarat că nu crede într-un astfel de scenariu și că susține continuarea sancțiunilor impuse Rusiei.

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„Cred că ar fi un semnal bun să existe o redistribuire proporțională a trupelor americane în interiorul Europei”

Referitor la posibilitatea reducerii unor efective militare americane pe teritoriul european, situație care, teoretic, ar putea încuraja agresivitatea Kremlinului, președintele României a precizat că, în prezent, aproximativ 1.500 de militari americani se află în țara noastră. De asemenea, Nicușor Dan încurajează presiunile pe care Donald Trump le face asupra statelor europene de a-și crește cheltuielile de apărare.

„Având o relație militară și diplomatică bună cu Statele Unite, cred că ar fi un semnal bun să existe o redistribuire proporțională a trupelor americane în interiorul Europei. Pentru o perioadă lungă, Statele Unite au apărat sau au contribuit la apărarea Europei. Iar din punct de vedere economic, această contribuție nu a fost proporțională. Și aici președintele Trump are dreptate. Trebuie să reechilibrăm această contribuție”, a declarat Nicușor Dan pentru CNN.

„Economia rusă suferă și acesta este un motiv bun pentru ca Rusia să ajungă, la un moment dat, la negocieri

Întrebat dacă Rusia are, într-adevăr, intenția de a negocia un acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina, președintele României a oferit un răspuns scurt.

„În acest moment, nu. (n.r. – Rusia nu are intenția de a negocia acum un acord de pace) Trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina și să impunem sancțiuni Rusiei. Cred că economia rusă suferă și acesta este un motiv bun pentru ca Rusia să ajungă, la un moment dat, la negocieri. Nu văd acel moment acum, dar sper să vină destul de curând”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan, față în față cu reprezentanții comunității românești din New York

„Nu cred că este foarte probabil ca Rusia să atace NATO în următorii unu-doi ani, dar trebuie să fim pregătiți”

Nicușor Dan a mai declarat, în interviul acordat CNN, că un atac direct al Rusiei asupra unui stat membru NATO nu este „foarte probabil” în următorii ani, însă că Alianța trebuie să fie pregătită pentru un asemenea scenariu.

„Nu cred că este foarte probabil în următorii unu, doi ani, dar trebuie să fim pregătiți. Nimeni nu credea, în 2020-2021, că, dacă Rusia ar ataca Ucraina, încercând să cucerească Kievul, acest lucru acest lucru ar fi suficient. Mă bucur că liderii și principalii politicieni înțeleg această amenințare în Europa. Și-au majorat cheltuielile pentru apărare”, a spus Nicușor Dan.

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