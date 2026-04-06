Poliția spaniolă a găsit pe un site de comerț online un manuscris pierdut din secolul al XVII-lea. Cât cerea vânzătorul și ce le-a spus anchetatorilor

Poliția spaniolă a recuperat un manuscris din secolul al XVII-lea, după ce l-a descoperit de vânzare online pentru 71.900 de euro. Documentul era dispărut de la Colegiul de Arte Majore ale Mătăsii din Valencia, în urmă cu mai bine de un secol.

Manuscrisul este o copie a ordonanțelor semnate de Ferdinand Catolic, în anul 1479, care au ridicat confecționarea catifelei de la o meserie la o artă, acordând producătorilor de catifea privilegii și recunoaștere socială.

Agenții Grupului de Patrimoniu al Unității Naționale de Poliție repartizate în Comunitatea Valenciană au găsit documentul în timpul monitorizării de rutină a vânzărilor online de bunuri culturale, a declarat Poliția într-un comunicat, citat de euronews.com.

Vânzătorul le-a spus anchetatorilor că nu cunoaște originea documentului și a spus că tatăl său l-a achiziționat, încă din anii ’70. Arhiva a confirmat că manuscrisul a dispărut între 1907 și 1909 și nu a fost niciodată vândut oficial.

Ordonanțele Gremi de Velluters – sau ale breslei de catifea – au fost aprobate pe 16 februarie 1479 și ratificate oficial pe 13 octombrie, în același an, de către Ferdinand Catolic. Manuscrisul include și statutele Frăției San Jerónimo, fondată în 1483.

Cartea este realizată pe pergament verde, legată în catifea de aceeași culoare și decorată cu accesorii din bronz. Conține 26 de capitole din ordonanțele din 1479 și statutele Frăției.

Poliția a precizat că manuscrisul va rămâne proprietatea actualului proprietar, care l-a deținut în permanență, așa cum permite legea. Dar, înainte, de a fi returnat, acesta va fi înregistrat în registrele oficiale ale patrimoniului valencian, iar proprietarul trebuie să respecte standardele de conservare impuse de legislația privind patrimoniul istoric.

Așadar, deocamdată, documentul va rămâne depus la Arhiva Regatului Valenciei, în timp ce tehnicienii de la Departamentul de Cultură îl examinează.

Colegiul Artei Principale a Mătăsii deține ceea ce este considerată cea mai veche arhivă de breaslă din Europa, cu documentație produsă de instituție din secolul al XV-lea, inclusiv înregistrări ale maeștrilor, funcționarilor, ucenicilor și inspecțiilor fabricilor.

Tatăl proprietarului a microfilmat cartea la o slujbă oficială, în 1992, deși aceasta nu a fost niciodată înregistrată ca patrimoniu cultural protejat, au mai declarat polițiștii.

