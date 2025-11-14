Un caiet manuscris al lui Constantin Brâncuşi a fost descoperit recent într-o colecţie privată din Ţările de Jos. Acest document rar conţine 39 de schiţe, nouă semnături şi cinci note ale artistului, reprezentând o descoperire semnificativă pentru istoria artei moderne. Acesta ar data din perioada 1908-1916, perioadă în care sculptorul aspirant din Hobița cucerea Parisul, implicit întreaga lume, relatează Le Figaro.

În prezent, doar câteva exemplare sunt documentate și conservate în colecții publice din lumea întreagă. Găsit în dulapurile unui colecționar de artă din prima jumătate a secolului al XX-lea, documentează „practica grafică a artistului”.

Adresa, „54 rue du Montparnasse à Paris”

Pe copertă este menţionată adresa atelierului său, „54 rue du Montparnasse à Paris”. Schiţele care apar în paginile caietului par a fi „studii pregătitoare şi cercetări formale”, premize ale operelor „Le Nouveau-né”, „La Muse endormie” şi „Le Baiser”, toate realizate la Paris, între 1904 şi 1957.

Potrivit News.ro, desenele ar fi fost realizate „cu mină grafică, creion colorat şi cerneală de China”. Această tehnică, mai puţin obişnuită pentru artistul franco-român, apare în special pe verso-ul paginilor caietului. Importanţa descoperirii Conţinutul caietului, nepublicat şi neexpus până acum, va fi analizat de un comitet ştiinţific internaţional. Scopul este de a studia procesul creativ al lui Brâncuşi prin intermediul cercetărilor sale grafice şi sculpturale.

Ansamblul ar trebui să completeze apoi un lot de alte 22 de schiţe ale lui Constantin Brâncuşi, formând un corpus de 61 de desene, preia Libertatea.

