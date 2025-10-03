Vineri seară, chiar în ziua în care a prezentat primul său raport de activitate după 100 de zile, premierul a fost pus în fața unei întrebări delicate, în cadrul unei emisiuni televizate. Politica de austeritate a Guvernului pe care îl conduce ar putea avea ca efect creșterea popularității partidelor suveraniste.

Ilie Bolojan a fost invitatul realizatorului Sebastian Zachmann în cadrul emisiunii Insider Politic difuzată de Prima TV.

”În final îi deranjezi pe toți”

Chestionat de moderator dacă nu cumva politicile severe de austeritate ale Guvernului hrănesc simpatii suveraniste, ba chiar împing cetățenii spre partidele suveraniste, premierul a admis că există acest risc. Totuși, a nuanțat Bolojan, este singura cale de reformă reală, cu riscul de a deranja foarte mulți români.

”În mod cert, aceste măsuri, care într-o formă directă sau indirectă îi afectează pe cetățeni, gândiți-vă, creșterea TVA inevitabil a dus la nemulțumiri, dar nu aveam alte posibilități de a corecta lucrurile, aceasta e realitatea. S-ar putea ca oamenii să nu îți susțină primele măsuri, unii nu le înțeleg, dar nu există alte căi de a corecta decât un pachet sau altul de măsuri.

Am susținut această metodă de management: dacă vrei să faci ceva vei deranja pe cineva, dacă nu faci nimic, nu superi pe nimeni, dar în final îi deranjezi pe toți. Se așteaptă de la noi la comportamente responsabile, să respectăm angajamentele, să facem proiectele și doar așa le putem recâștiga încrederea”.

Clasa politică trebuie să țină cont de votul anti-sistem

În altă ordine de idei, prim-ministrul a observat că actuala clasă politică trebuie să țină cont de votul anti-sistem exprimat de români atât în decembrie 2024, cât și în mai 2025.

”Dacă și de data asta lumea politică nu își dovedește credibilitatea, atunci va fi un vot și mai puternic împotrivă. Și votul din 2024 și cel din 2025 a fost un vot anti-sistem. Dacă facem ce e necesar nu mai contează dacă ieși prost sau mai puțin, important e că ți-ai făcut datoria”, a completat premierul la Prima TV.

Vineri, premierul Ilie Bolojan a prezentat primul său raport de activitate după 100 de zile, moment despre care Gândul a scris pe larg.

