11 sept. 2025, 18:36, Video
Într-un context politic turbulent, marcat de o criză politică prelungită și măsuri de austeritate draconice, partidele suveraniste câștigă teren văzând cu ochii. Invitatul în podcastul „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, sociologul Mirel Palada a explicat cauzele din spatele ascensiunii AUR până la procente amețitoare în preferințele electoratului, așa cum atestă cele mai recente sondaje de opinie.

În viziunea cunoscutului sociolog, partidele coaliției se află într-un real pericol, pe fondul creșterii AUR în sondaje. Astfel, Alianța pentru Unirea Românilor a depășit pragul psihologic de 40% în preferințele electoratului, arată datele celui mai recent sondaj de opinie.

Miza AUR. Deși George Simion a pierdut alegerile, bazinul suveranist crește

SONDAJ – AUR urcă vertiginos

„Acest bazin suveranist a crescut de la 30% înainte de alegeri, înainte de redistribuire. Avem acolo niște partide de sub 5% și dacă le distribui, 45 se duce în 50. Atunci am avea un AUR care ar fi în apropierea lui 50%, adică majoritatea absolută . Lucrul acesta îi îngrozește pe (n.r. – progresiști)…”, a explicat invitatul jurnalistului Gândul

Partidele suveraniste și PSD ar putea atinge o majoritate absolută

Chestionat de moderator cât de plauzibilă este ipoteza unui pol de dreapta prin unirea AUR cu POT, S.O.S. România și PSD, sociologul a observat că acest scenariu nu poate fi ignorat.

„Ar fi aproape de 66%, care e majoritatea absolută pentru a face putea schimba legea în Parlament. Un lucru absolut îngrozitor pentru instituțiile de forță, care trebuie scos din gândirea publică cât mai repede. (…) Singura soluție e să scoată AUR în afara legii, altminteri instituțiile de forță, ca să mă exprim în termeni științifici, au belit-o… Atârnă deasupra lor o problemă de viață și de moarte”, a mai observat Palada.

