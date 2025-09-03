Un poliţist care dirija traficul într-un sens giratoriu din Eforie Nord a fost accidentat de o maşină al cărei şofer nu a respectat indicaţiile. Şoferul a sunat la 112, însă a încercat să dea vina pe polițist, susţinând că agentul rutier era beat.

Incident nefast la malul mării. Un poliţist care dirija traficul într-un sens giratoriu din Eforie Nord a fost accidentat de o maşină al cărei şofer care nu a respectat indicaţiile.

Polițist accidentat. Conducătorul auto a rămas fără permis

Ulterior, şoferul a sunat la 112 pentru a reclama că agentul rutier ar fi fost beat, însă aparatul etilotest a indicat rezultate negative şi pentru poliţişt, şi pentru şofer. Acesta din urmă a rămas fără permis de conducere pentru 30 de zile, relatează News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, miercuri 3 septembrie, că, la sfârşitul săptămânii trecute, pe DN 39, în Eforie Nord, un şofer a fost progatonistul unui episod cvontroversat. Conducătorul auto nu ar fi respectat indicaţiile poliţistului rutier, care dirija traficul.

”Astfel, şoferul nu ar fi oprit autoturismul la semnalele poliţistului, punând în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic şi a poliţistului, pe care l-a acroşat în zona membrelor inferioare. Ulterior, şoferul a apelat numărul de urgenţă 112, afirmând că agentul de poliţie se află sub influenţa băuturilor alcoolice. La faţa locului s-a deplasat de urgenţă un ofiţer din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră. Atât agentul de poliţie, cât şi şoferul au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, faţă de conducătorul auto urmând a fi luate măsuri legale pentru apelarea nejustificată a numărului de urgenţă 112”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

În acest caz a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. De completat că șoferul a rămas fără permis de conducere pentru 30 de zile.

