Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București

28 aug. 2025, 08:21, Actualitate
Un polițist aflat în timpul liber a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București. Un videoclip cu momentul agresiunii a ajuns în spațiul public, iar în imagini se poate observa cum un lucrător străin, care se afla pe o bicicletă și cu rucsacul specific firmei la care este angajat, este lovit din senin de o persoană. Incidentul a avut loc în timp ce lucrătorul aștepta să traverseze o trecere de pietoni.

Marian Godină a încărcat o fotografie cu polițistul care a intervenit rapid, în momentul în care un livrator din Bangladesh a fost agresat în plină stradă, seara trecută. Pe rețelele de socializare, Marian Godină a felicitat agentul de poliție și a anunțat că agresorul lucrătorului a primit mandat de arestare pentru 30 de zile.

„Agresorul livratorului nepalez a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. În imagine e colegul meu, agent de poliție Jianu Andrei. Felicitări, Andrei!”, este mesajul notat de Marian Godină, pe Facebook.

„Felicitări agentului de poliție Andrei Jianu de la Secția 7 pentru intervenția din timpul liber. Sper să vadă acest video și dl Tanasă. Agresorul a fost reținut pt 24 de ore”, scrisese, inițial, Marian Godină, în dreptul videoclipului postat pe Facebook.

Gestul polițistului aflat în timpul liber a fost aplaudat și de alți oameni.

„Felicitări, tinere! Pe lângă faptul că ai făcut cinste meseriei tale, ai făcut și România un picuț mai bună! Chiar are mare nevoie!”, a scris un internaut.

„Un tânăr demn de Respect! Felicitări părinților pentru educatia lui!… mulți polițiști în timpul liber nu ar fi reacționat!”, a scris altul.

Mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele agresorului

După incidentul care a avut loc în București, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a transmis un comunicat. Potrivit acestuia, persoana agresată ar fi din Bangladesh, agresiunea fiind produsă „din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării”.

„La data de 26 august, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în București, Sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”, informează Biroul de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, arată Agerpres.

Agresorul a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Vezi aici videoclipul cu momentul atacului în plină stradă.

