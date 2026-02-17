Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Piperea anunță dezastrul pentru Ursula von der Leyen: Va fi forțată să demisioneze

Piperea anunță dezastrul pentru Ursula von der Leyen: Va fi forțată să demisioneze

17 feb. 2026, 16:32, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a dat detalii din culisele Bruxelles-ului. Astfel, inițiatorul primei moțiuni de cenzură la adresa președintei Comisiei Europene avertizează că Ursula von der Leyen, tot mai controversată la nivelul țărilor membre, va fi forțată să-și dea demisia.

Piperea s-a remarcat în vara lui 2025, când a fost inițiatorul primei moțiuni de cenzură după 10 ani la adresa unui președinte al Comisiei Europene. Deși moțiunea a picat, a fost un semnal de alarmă pentru al doilea mandat al controversatei von der Leyen.

Birocrația de la Bruxelles ne poate duce în conflict comercial și chiar militar cu SUA

UE e aproape de faliment, a lansat un avertisment cunoscutul avocat din studioul Gândul. Chestionat de moderatorul emisiunii ce se discută pe culoarele de la Bruxelles ținând cont că șefa CE și conducerea ultra-birocrată de la vârful blocului comunitar e tot mai contestată, Piperea a explicat:

Treptat, Ursula va fi determinată să demisioneze. Ea nu va fi demisă printr-o moțiune de cenzură pentru că ar fi comsiderată o victorie a extremei drepte sau a extremei stânga. Pentru că și extrema stânga a depus o moțiune de cenzură în toamna anului trecut Dar treptat treptat va fi obligată singură să renunțe pentru că: Unu la mână, Green Deal -ul său e din ce în ce mai criticat de popularii europeni, în special de germani. Dpoi la mână, această birocrație a Uniunii ne duce către o unică potecă și una foarte foarte strâmbă, ne duce către un conflict comercial și chiar militar cu Statele Unite

Gheorghe Piperea avertizează: Ursula von der Leyen pregătește o integrare în UE pe repede înainte a Ucrainei

