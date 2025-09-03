Prima pagină » Actualitate » Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece persoane au ajuns la Urgență. Măsurile cerute de sindicatul Europol

03 sept. 2025, 22:11, Actualitate
sursa foto: Europol

Miercuri seara, sindicatul Europol a reclamat că spațiile centrelor de reținere și arestare preventivă din Capitală sunt pline de ploșnițe. „De luni întregi, colegii noştri reclamă muşcături, mizerie şi lipsa unor măsuri elementare de igienă”, au transmis sindicaliştii, precizând că zece persoane au ajuns la Urgenţă. Sindicaliştii anunţă au sesizat DSP şi Avocatul Poporului.

Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. Zeci de poliţişti din cadrul DGPMB sunt obligaţi muncească în condiţii greu de imaginat: spatiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe! De luni întregi, colegii noştri reclamă muşcături, mizerie şi lipsa unor măsuri elementare de igienă”, au scris, miercuri seară, pe Facebook, sindicaliştii Europol.

Conform acestora, imaginile nu mai lasă loc de scuze: ploşniţele au infestat spaţiile de lucru şi de detenţie, acolo unde poliţiştii îşi fac datoria 12 ore pe zi”.

În loc să beneficieze de respect şi protecţie, poliţiştii ajung lucreze în condiţii mai mizere, victime ale indiferenţei şi incompetenţei celor care trebuiau asigure contracte de dezinsecţie. Mai grav, peste 10 poliţişti au ajuns la UPU, cu corpul plin de muşcături. Mulţi se dezbracă de hainele cu care au venit de acasa şi le lasă în afara sediului, pe unităţile de aer condiţionat, pentru a nu-şi infesta familiile”, au mai transmis sindicaliştii.

Ei povestesc că că unii angajaţi şi-au aruncat mobila şi covoarele, iar alţii au fost obligaţi să-şi schimbe chiria din cauza infestării.

În prezent, peste 40% dintre angajaţi declară vor plece din aceste structuri pentru a scăpa de coşmar. Aceasta nu mai este doar o problemă de igienă, ci o problemă de demnitate a muncii şi de sănătate a lucrătorilor”, transmis reprezentanţii Sindicatului Europol.

Aceștia mai cer măsuri urgente şi responsabilitate din partea celor care conduc Poliţia Capitalei şi Ministerul Afacerilor Interne.

„La acest moment am sesizat Direcţia de Sănătate Publică şi Avocatul Poporului pentru a inchide funcţionarea acestor spaţii”, a anunţat Sindicatul Europol.

