Polițiștii de frontieră de pe Aeroportul Otopeni au descoperit valută FALSĂ asupra unui cetățean român. Unde erau ascunse bancnotele

30 aug. 2025, 15:32, Actualitate
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport „Henri Coandă” – Otopeni cercetează un bărbat, cetățean român, asupra căruia au descoperit 17 bancnote de 50 de euro, toate false.

Totul a început vineri, în jurul orei 16:40, când vameșii au fost sesizați de către reprezentanții unui operator comercial cu privire la faptul că un bărbat a încercat să achiziționeze produse cu trei bancnote de 50 de euro, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute.

La fața locului s-a deplasat de urgență o echipă operativă formată din doi polițiști de frontieră, care, în urma legitimării, au stabilit că persoana în cauză este cetățean român și urma să călătorească pe ruta București – Amsterdam (Țările de Jos).

În urma verificărilor, s-a constatat că cele trei bancnote prezentate incriminate de comerciant erau false. Bărbatul a fost condus la sediul punctului de trecere a frontierei, unde a fost supus unui control amănunțit, inclusiv ghiozdanul acestuia, unde au mai fost descoperite încă 14 bancnote de 50 de euro, tot contrafăcute.

În acest caz se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „punere în circulație de valori falsificate, sub aspectul deținerii”.

FOTO – Poliția de Frontieră

