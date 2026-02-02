Prima pagină » Actualitate » Populația, din ce în ce mai sărăcită, multinaționalele, din ce în ce mai ajutate. Bolojan a dat o ordonanță de guvern care ajută companiile străine să-și scoată profiturile din România, fără limite

02 feb. 2026, 20:46, Actualitate
Vineri, Guvernul României a dat o ordonanță prin care a abrogat articolul 25.1 din Codul Fiscal, care limita anterior deductibilitatea cheltuielilor între firme afiliate nerezidente la 1%. Decizia, practic, permite companiilor multinaționale să deducă cheltuieli mai mari pentru consultanță, management sau servicii similare prestate de firmele lor din afara României. Măsura a fost adoptată prin ordonanță de urgență, fără dezbatere publică. Din informațiile obținute de Gândul, propunerea a fost făcută de Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, și Luca Niculescu, diplomat român și secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

Până acum, existau limite privind deductibilitatea cheltuielilor. Mai exact, cheltuielile aferente drepturilor de proprietate intelectuală, managementului sau consultanței, efectuate către entități afiliate nerezidente, în speță companii internaționale, puteau fi deduse doar până la 1% din totalul cheltuielilor. Modificarea recentă elimină acest plafon, oferind multinaționalelor libertatea de a „externaliza” profituri către firmele lor subsidiare din grup, fără restricții de deductibilitate.

Practic, dacă o companie din România plătea pentru consultanță, management sau alte servicii unei firme afiliate din altă țară, putea deduce doar 1% din acele cheltuieli din impozitul pe profit. După eliminarea articolului, companiile multinaționale pot deduce mult mai mult, 10%, 20%, 30% sau cât au nevoie, pentru cheltuieli făcute către firmele lor afiliate din alte țări.

În fapt, profiturile lor din România pot fi diminuate, pentru că mai mulți bani pleacă la firmele lor din străinătate și astfel plătesc mai puțin impozit pe profit în România.

Guvernul a emis ordonanța fără ca aceasta fie discutată public, fără pachet de legi și cu asumarea răspunderii, deci rapid și discret. Aceasta este a doua ordonanță de acest gen, după ce, în luna decembrie, Guvernul Bolojan a înjumătățit taxa pe cifra de afaceri a companiilor mari, de la 1% la 0,5%. 

”A fost aprobată o modificare la Codul fiscal, care vizează punerea în acord a dispozițiilor interne naționale cu Convenția cadru OCDE privind impozitarea. Este vorba de abrogarea unui articol, la solicitarea OCDE, în contextul în care prevederile acestuia erau în contradicție cu angajamentele asumate de Romania, în perspectiva obținerii statutului de membru OCDE.
Aspectele considerate problematice prin acest articol vizau:
– generarea unor posibile situații de dubla impozitare și accesul la procedurile de soluționare pe cale amiabilă a diferendelor fiscale
– reflectarea corespunzătoare a dispozițiilor Convenției cadru OCDE in materie fiscală, referitoare la nediscriminarea companiilor în ceea ce privește deductibilitatea.
Guvernul va reveni cu o prevedere legislativă în acest sens, agreată prin dialog între instituțiile guvernamentale și OCDE.
Decizia a fost luată în contextul în care România se află într-o etapă decisivă a procesului de aderare la OCDE, fiind obținute 19 din cele 25 de avize formale”, se precizează în documentul referitor la actele normative adoptate în ședința de Guvern din 30 ianuarie.

