Mutări la Rapidul patronat de Dan Șucu: Baroan în Portugalia și Borza rămâne pe loc până în 2028!

Noutăți la Rapidul patronat de Dan Șucu: Baroan în Portugalia și Borza rămâne pe loc până în 2028!

02 feb. 2026, 19:16, Sport
Noutăți la Rapidul patronat de Dan Șucu: Baroan în Portugalia și Borza rămâne pe loc până în 2028!
Rapid, echipa antrenată de Costel Gâlcă, a anunțat, luni, pe site-ul său oficial împrumutul atacantului Antoine Baroan la gruparea AFS din prima ligă a Portugaliei, acordul fiind valabil până la sfârșitul sezonului cu opțiune de cumpărare.

Antoine Baroan, care are 25 de ani, a fost transferat de FC Rapid în luna iulie a anului trecut de la gruparea elvețiană FC Winterthur, el semnând la momentul respectiv un contract pe o perioadă de trei ani.

„Antoine Baroan a fost împrumutat la AFS, formație din prima ligă din Portugalia, până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare. Mult succes, Antoine!”, se menționează pe site-ul citat.

Fotbalistul francez le-a urat succes colegilor săi de la Rapid. ”Vă mulțumesc tuturor de la Rapid și vă urez mult succes în restul sezonului”, a spus el.

Atacantul a jucat la Rapid în 15 partide în actualul sezon, reușind două goluri, ambele în meciul de campionat cu FC Botoșani din 4 august 2025.

Agentul Giovanni Becali a confirmat că Rapid urmează să prelungească angajamentul cu Andrei Borza, jucător care va intra curând în ultimul an de contract.

Impresarul a detaliat informația că a discutat cu Victor Angelescu, iar o întâlnire este programată pentru a pune la punct detaliile noului acord. Contractul actual ar urma să fie prelungit cu încă un an, până în 2028.

„Orice reînnoire e un alt contract”

„Borza trebuie să reînnoiască, el intră în ultimul an de contract. Noi nu am luat niciodată jucători în ultimul an de contract sau liberi, întotdeauna am dorit să avem o relație bună cu cluburile.

Am și vorbit cu domnul Angelescu, imediat după închiderea perioadei de transferuri, ne vom întâlni și vom reînnoi contractul pentru încă un an (n.r. – până în 2028). Va prelungi pentru încă un an sigur. Rapid va avea doi ani la dispoziție, la fel și el, să găsească o echipă și Rapid să ia banii pe care merită să îi ia pentru transfer.

Rapid nu a făcut încă propunerea, dar ne vom întâlni.

(n.r. – Va avea un salariu mărit?) Bineînțeles, orice reînnoire e un alt contract. E prelungirea contractului, dai posibilitatea clubului să ia o sumă de bani pe tine și să nu pleci liber”, a declarat Giovanni Becali la Fanatik.

