DNA a efectuat percheziții la Consilul Județean Bacău. Contractul pentru modernizarea DJ Valea Seacă – Gura Văii, suspect de fraudă 

DNA a efectuat mai multe percheziții la Consilului Județean Bacău și în mai multe localități din județul Neamț. Potrivit ziarul de Bacău, este vorba despre o anchetă care are în vizor contractul de 47 de milioane de euro încheiat de CJ și firma Danlin XXL din Neamț pentru modernizarea a 34 de kilometri de drum județean, unul dintre cele mai importante proiecte pe fonduri europene derulat de județul Bacău.

Percheziții la Consiliul Județean Bacău

Conducerea Consiliului Județean a venit și cu un punct de vedere după descinderile DNA:

„În urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la acțiunea Direcției Naționale Anticorupție, desfășurată la sediul Consiliului Județean Bacău, la sfârșitul săptămânii trecute, facem următoarele precizări:

Instituția a cooperat și va coopera deplin cu organele abilitate, punând la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate. Stabilirea adevărului aparține exclusiv justiției și trebuie realizată prin instrumentele legale, nu prin speculații sau interpretări;

Conducerea Consiliului Județean Bacău și-a exercitat permanent atribuțiile cu respectarea strictă a legii, a principiilor de corectitudine, transparență și responsabilitate față de interesul public, neexistând nicio intervenție sau presiune de la nivelul acesteia care să favorizeze antreprenori care au raporturi contractuale cu instituția noastră;

Nu comentăm anchete aflate în desfășurare și nu vom răspunde atacurilor sau insinuărilor. De aceea, facem apel la o relatare echilibrată și profesionistă a faptelor, bazată pe informații verificate, fără presupuneri sau zvonuri, înțelegând interesul public legitim pentru astfel de subiecte” a transmis Cristina Breahnă-Pravăț, președinta CJ Bacău.

Perchezițiile au avut loc în cursul zilei de vineri, 30 ianuarie, iar printre cei vizați au fost președinta CJ Cristina Breahnă-Pravăț, alături de șeful său de cabinet Bogdan Bălan și secretara Cătălina Zară. Au fost ridicate mai multe documente din sediu, dar și din mai multe localități din județul Neamț, acolo unde se află situată firma Danlin XXL. În vizorul DNA a fost și firma care a făcut expertiza tehnică a lucrării.

