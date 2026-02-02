Prima pagină » Actualitate » DNA a efectuat percheziții la Consilul Județean Bacău. Contractul pentru modernizarea DJ Valea Seacă – Gura Văii, suspect de fraudă 

DNA a efectuat percheziții la Consilul Județean Bacău. Contractul pentru modernizarea DJ Valea Seacă – Gura Văii, suspect de fraudă 

02 feb. 2026, 20:25, Actualitate
DNA a efectuat percheziții la Consilul Județean Bacău. Contractul pentru modernizarea DJ Valea Seacă - Gura Văii, suspect de fraudă 

DNA a efectuat mai multe percheziții la Consilului Județean Bacău și în mai multe localități din județul Neamț. Potrivit ziarul de Bacău, este vorba despre o anchetă care are în vizor contractul de 47 de milioane de euro încheiat de CJ și firma Danlin XXL din Neamț pentru modernizarea a 34 de kilometri de drum județean, unul dintre cele mai importante proiecte pe fonduri europene derulat de județul Bacău. 

Percheziții la Consiliul Județean Bacău 

Conducerea Consiliului Județean a venit și cu un punct de vedere după descinderile DNA: 

„În urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la acțiunea Direcției Naționale Anticorupție, desfășurată la sediul Consiliului Județean Bacău, la sfârșitul săptămânii trecute, facem următoarele precizări:  

Instituția a cooperat și va coopera deplin cu organele abilitate, punând la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate. Stabilirea adevărului aparține exclusiv justiției și trebuie realizată prin instrumentele legale, nu prin speculații sau interpretări;  

Conducerea Consiliului Județean Bacău și-a exercitat permanent atribuțiile cu respectarea strictă a legii, a principiilor de corectitudine, transparență și responsabilitate față de interesul public, neexistând nicio intervenție sau presiune de la nivelul acesteia care să favorizeze antreprenori care au raporturi contractuale cu instituția noastră;  

Nu comentăm anchete aflate în desfășurare și nu vom răspunde atacurilor sau insinuărilor. De aceea, facem apel la o relatare echilibrată și profesionistă a faptelor, bazată pe informații verificate, fără presupuneri sau zvonuri, înțelegând interesul public legitim pentru astfel de subiecte” a transmis Cristina Breahnă-Pravăț, președinta CJ Bacău.

Perchezițiile au avut loc în cursul zilei de vineri, 30 ianuarie, iar printre cei vizați au fost președinta CJ Cristina Breahnă-Pravăț, alături de șeful său de cabinet Bogdan Bălan și secretara Cătălina Zară. Au fost ridicate mai multe documente din sediu, dar și din mai multe localități din județul Neamț, acolo unde se află situată firma Danlin XXL. În vizorul DNA a fost și firma care a făcut expertiza tehnică a lucrării.  

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Românca șocată de prețurile din St. Moritz. Cât a dat pe o felie de pizza 
19:53
Românca șocată de prețurile din St. Moritz. Cât a dat pe o felie de pizza 
JUSTIȚIE Senatul a adoptat legea care pedepsește femicidul. Proiectul merge acum la Camera Deputaților
19:25
Senatul a adoptat legea care pedepsește femicidul. Proiectul merge acum la Camera Deputaților
PRECIZĂRI Surpriză. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat numărul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral. Cu cât a scăzut electoratul
19:20
Surpriză. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat numărul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral. Cu cât a scăzut electoratul
DECIZIE Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, achitat definitiv în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu
19:12
Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, achitat definitiv în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu
CONTROVERSĂ Controverse la Slatina. Primarul Mario De Mezzo e acuzat că a mințit cu privire la preluarea Cimitirului Strehareți pentru a acoperi creșterea taxelor
18:59
Controverse la Slatina. Primarul Mario De Mezzo e acuzat că a mințit cu privire la preluarea Cimitirului Strehareți pentru a acoperi creșterea taxelor
DEZVĂLUIRI Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009
18:22
Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009
Mediafax
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Digi24
VIDEO Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în România
Cancan.ro
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
A intrat cu Tesla Cybertruck în România și a rămas fără permis în câteva ore!
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Un instrument cerebral revoluționar ne-ar putea spune cum funcționează conștiența

Cele mai noi

Trimite acest link pe