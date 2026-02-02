Prima pagină » Actualitate » Surpriză. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat numărul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral. Cu cât a scăzut electoratul

02 feb. 2026, 19:20, Actualitate
Printr-un comunicat transmis pe rețelele de socializare, Autoritatea Electorală Permanentă a făcut precizări cu privire la numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral până la data de 31 ianuarie 2026.

Potrivit comunicatului emis, numărul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 ianuarie 2026 este de 19.035.825, cu 3.622 mai puțini față de data de 31 decembrie 2025, când, conform datelor, figurau înscriși în Registrul electoral 19.039.447 de alegători români.

Autoritatea Electorală de Putere susține că dferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari Registrul electoral.

”-24.399 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
-115 persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitoare la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau care au fost puși sub interdicție”, se arată în comunicat.

Autoritatea Electorală Permanentă a menționat că din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 17.982.003 au domiciliul sau reședința în țară, iar 1.053.822 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

”Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.01.2026 – 31.01.2026 este de 20.828, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP).

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 17.982.003 au domiciliul sau reședința în țară, iar 1.053.822 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS”, se încheie comunicatul.

