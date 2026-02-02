Prima pagină » Știri externe » Trump anunță că a reușit să scadă criminalitatea în Washington DC de la preluarea președinției: Am readus ordinea în capitala națiunii noastre

02 feb. 2026, 19:24, Știri externe
Președintele american Donald Trump a anunțat printr-o postare a Casei Albe de pe rețelele de socializare că a reușit să scadă infracționalitatea din Washington DC, la un an de la preluarea celui de-al doilea mandat prezidențial. 

Liderul de la Casa Albă a spus în mod repetat că pe vremea lui Joe Biden, considerat „cel mai prost președinte american din istorie” , americanii din capitală se temeau  să iasă afară din locuințele lor din cauza infractorilor.

De la revenirea sa la conducere, Trump se laudă că a reușit „să curețe” capitala națiunii americane de infractori, iar cetățenii americani se deplasează în siguranță pe străzi pentru a merge la cumpărături și că restaurantele sunt din nou pline.

Statisticile Casei Albe

Casa Albă a prezentat o ilustrație cu următoarele statistici ale declinului infracționalității cu 26%.

  • Rata crimelor  – cu 80% mai scăzută;
  • Rata jafurilor – cu 58% mai scăzută;
  • Rata spargerii locuințelor – cu 28% mai scăzută;
  • Rata furtului de automobile – cu 57% mai scăzută.

Anul trecut, președintele Trump a declarat stare de urgență națională la Washington DC și a trimis Garda Națională pentru a patrula pe străzi, în căutarea și arestarea infractorilor.

