Fostul premier italian, Mario Draghi, cere federalizarea UE pentru e preveni declinul economic și dezindustrializarea continentului

02 feb. 2026, 19:26, Știri externe
Fostul prim-ministru al Italiei și președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a lansat recent un apel puternic pentru transformarea Uniunii Europene într-o „federație veritabilă” pentru a preveni declinul economic și deindustrializarea continentului.

Draghi avertizează că, în contextul actual, Europa riscă să fie „subordonată, divizată și deindustrializată” simultan, fiind prinsă între marile puteri economice precum SUA și China. Draghi susține că actualul sistem de cooperare între state este prea lent și fragmentat pentru a face față unor amenințări globale comune.

„Gruparea țărilor mici nu produce automat un bloc puternic. Aceasta este logica confederației – logica după care Europa încă operează în domeniul apărării, politicii externe și fiscale. Acest model nu produce putere. Un grup de state care doar se coordonează rămâne un grup de state: fiecare cu drept de veto, fiecare cu propriul său calcul, fiecare vulnerabil la a fi eliminat unul câte unul”, a spus Draghi.

Federalizarea Europei poate începe treptat, fără a obliga statele reticente

Pentru că nu există încă condiții politice pentru o federalizare completă, Mario Draghi propune o abordare mai flexibilă, unde țările care doresc o integrare mai profundă în domenii strategice să poată acționa împreună, fără a fi blocate de statele mai reticente. Pe lângă aceasta, fostul premier italian solicită trecerea la votul cu o majoritate calificată în Consiliul European pentru majoritatea domeniilor, pentru a accelera procesul decizional.

„O Europă unificată în domeniul comerțului, dar fragmentată în domeniul apărării, își va găsi puterea comercială valorificată împotriva dependenței sale de securitate”, a precizat Mario Draghi.

Draghi subliniază că acolo unde Europa este deja „federată” (comerț, piață unică, politică monetară), este respectată ca o putere globală, în timp ce în apărare sau afaceri externe este tratată doar ca o adunare de state mijlocii.

