Românca șocată de prețurile din St. Moritz. Cât a dat pe o felie de pizza 

O româncă a mers în excursie cu iubitul și câțiva prieteni în St. Moritz, cea mai luxoasă stațiune montană din Evleția. Ea a rămas surprinsă de prețurile de acolo și a povestit experiența pe TikTok, unde a dezvăluit prețul pe care l-a plătit pentru parcare, dar și pentru o felie de pizza, relatează Adevărul.

Cât a plătit o româncă pe o felie de pizza în stațiunea St. Moritz

„Cât costă o pizza în St. Moritz, unul dintre cele mai scumpe orașe din lume? Am fost o zi întreagă în orașul bogaților și mi-a cam ajuns. Pentru trei ore și jumătate de parcare am plătit 50 de lei și a meritat pentru că orașul e frumos, dar clar nu e ceea ce vedem pe Instagram”, a spus Mihaela în videoclipul distribuit pe rețelele sociale.

St. Moritz este celebru pentru că anual atrage turiști din întreaga lume, inclusiv oameni foarte bogați, afaceriști, vedete și membri ai familiilor regale. Stațiunea este cunoscută pentru peisajele spectaculoase, aerul curat și facilitățile de lux, iar asta explică și costurile ridicate pentru vizitatori.

Mihaela a povestit că și-a început ziua cu o plimbare pentru a cumpăra suveniruri, însă prețurile au oprit-o. „Am vrut să îmi cumpăr o ciocolată ca suvenir pentru că sunt renumiți pentru ea, dar o ciocolată de 100 de grame costa 150 de lei, așa că mi-am luat un magnet”, a explicat tânăra.

La ora mesei, grupul a găsit o pizzerie și a comandat câteva felii. „Când am vrut să mâncăm, am realizat că nu prea sunt restaurante. Până la urmă, am găsit o pizzerie și ne-am luat o felie de pizza chiar bunicică. Pizza margherita costa 5 franci elvețieni, adică aproximativ 26 de lei, iar pizza cu pui 7 franci, adică aproximativ 36 de lei”, a povestit Mihaela pe TikTok.

