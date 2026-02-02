Prima pagină » Actualitate » Românca șocată de prețurile din St. Moritz. Cât a dat pe o felie de pizza 

Românca șocată de prețurile din St. Moritz. Cât a dat pe o felie de pizza 

02 feb. 2026, 19:53, Actualitate
Românca șocată de prețurile din St. Moritz. Cât a dat pe o felie de pizza 

O româncă a mers în excursie cu iubitul și câțiva prieteni în St. Moritz, cea mai luxoasă stațiune montană din Evleția. Ea a rămas surprinsă de prețurile de acolo și a povestit experiența pe TikTok, unde a dezvăluit prețul pe care l-a plătit pentru parcare, dar și pentru o felie de pizza, relatează Adevărul. 

Cât a plătit o româncă pe o felie de pizza în stațiunea St. Moritz 

„Cât costă o pizza în St. Moritz, unul dintre cele mai scumpe orașe din lume? Am fost o zi întreagă în orașul bogaților și mi-a cam ajuns. Pentru trei ore și jumătate de parcare am plătit 50 de lei și a meritat pentru că orașul e frumos, dar clar nu e ceea ce vedem pe Instagram, a spus Mihaela în videoclipul distribuit pe rețelele sociale. 

St. Moritz este celebru pentru că anual atrage turiști din întreaga lume, inclusiv oameni foarte bogați, afaceriști, vedete și membri ai familiilor regale. Stațiunea este cunoscută pentru peisajele spectaculoase, aerul curat și facilitățile de lux, iar asta explică și costurile ridicate pentru vizitatori.  

Mihaela a povestit că și-a început ziua cu o plimbare pentru a cumpăra suveniruri, însă prețurile au oprit-o. Am vrut să îmi cumpăr o ciocolată ca suvenir pentru că sunt renumiți pentru ea, dar o ciocolată de 100 de grame costa 150 de lei, așa că mi-am luat un magnet”, a explicat tânăra. 

La ora mesei, grupul a găsit o pizzerie și a comandat câteva felii. Când am vrut să mâncăm, am realizat că nu prea sunt restaurante. Până la urmă, am găsit o pizzerie și ne-am luat o felie de pizza chiar bunicică. Pizza margherita costa 5 franci elvețieni, adică aproximativ 26 de lei, iar pizza cu pui 7 franci, adică aproximativ 36 de lei”, a povestit Mihaela pe TikTok. 

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ DNA a efectuat percheziții la Consilul Județean Bacău. Contractul pentru modernizarea DJ Valea Seacă – Gura Văii, suspect de fraudă 
20:25
DNA a efectuat percheziții la Consilul Județean Bacău. Contractul pentru modernizarea DJ Valea Seacă – Gura Văii, suspect de fraudă 
JUSTIȚIE Senatul a adoptat legea care pedepsește femicidul. Proiectul merge acum la Camera Deputaților
19:25
Senatul a adoptat legea care pedepsește femicidul. Proiectul merge acum la Camera Deputaților
PRECIZĂRI Surpriză. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat numărul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral. Cu cât a scăzut electoratul
19:20
Surpriză. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat numărul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral. Cu cât a scăzut electoratul
DECIZIE Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, achitat definitiv în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu
19:12
Florian Bodog, fostul ministru al Sănătății, achitat definitiv în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu
CONTROVERSĂ Controverse la Slatina. Primarul Mario De Mezzo e acuzat că a mințit cu privire la preluarea Cimitirului Strehareți pentru a acoperi creșterea taxelor
18:59
Controverse la Slatina. Primarul Mario De Mezzo e acuzat că a mințit cu privire la preluarea Cimitirului Strehareți pentru a acoperi creșterea taxelor
DEZVĂLUIRI Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009
18:22
Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009
Mediafax
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Digi24
VIDEO Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în România
Cancan.ro
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
A intrat cu Tesla Cybertruck în România și a rămas fără permis în câteva ore!
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Un instrument cerebral revoluționar ne-ar putea spune cum funcționează conștiența

Cele mai noi

Trimite acest link pe