Masă chiar în tren. Pe ruta București-Arad și retur există un restaurant pe șine

Cei care merg cu trenul pe ruta București-Arad și retur au la dispoziție și un restaurant pe șine. CFR a scos în circulație și a doua garnitură pe acest tronson și până la finalul anului vor fi încă zece și pe alte rute. La vagonul restaurant se pote și călători în timp, pentru că meniul e de așa natură. Ceafă de porc, cașcaval pane, cartofi prăjiți și salată de murături.

Restaurantul revine pe șine, dar cu preparate din alte timpuri. Pe ruta București Arad, Mircea le gătește călătorilor, încă din comunism.

„Eram mic copil când am venit, 16 ani și ceva și am rămas aici, mi-a plăcut și meseria. Lumea măînâncă cel mai des grătar, o ceafă de porc, un cotlet de porc, piept de pui, cârnăciori, avem și cașcaval pane și omletă, cartofi prăjiți, ciuperci sote”, spune bucătarul trenului restaurant, potrivit Observator News.

Ceea ce pe vremuri se găsea greu, se mănâncă cu mare plăcere și în zilele noastre

Cartofi prăjiți cu brânză rasă, ceafă de porc la grătar și salata asortată. Prețul este de 44 lei dacă adăugăm și o bere ajungem la aproape 55 de lei, cu toată această masă din tren.

Călătorii sunt încântați să aibă această opțiune în tren: „Parcă vagonul restaurant la noi, ceva mai complex, poți mânca o ceafă, mie îmi place.

Cu siguranță mai bine decât în trenurile americane cu care am mers, îmi plac fețele de masă, sunt un detaliu drăguț!

E o chestie care e relativ comună în anumite țări din străinătate, deci e foarte bine că ajunge și la noi”, spun călătorii.

Până la finalul anului ne vom putea bucura de o masă în tren și pe alte rute lungi care leagă Capitala de principalele orașe din țară, aproape 10 milioane de lei costă modernizarea celor 10 vagoane, iar mentenanța lor încă 6 milioane

„Noi ne chinuim să le facem pe trenurile InterCity, Guvernul României ar trebui să înțeleagă că și România este o țară ce face parte din Uniunea Europeană, acolo lucrurile merg pentru că din banii care vin din ministerul Transporturilor, peste jumătate, peste 50% merg în transportul feroviar”, spune Rodrigo Maxim, sindicalist CFR.

CFR are două tipuri de vagoane Bar Bistro cu mai puține locuri și Bar Restaurant mai spațioase și dotate obligatoriu cu bucătărie, acestea sunt doar pe rute externe, București Budapesta, care sunt operate de compania maghiară.

