Poveste șocantă despre Prințul Andrew: „Credea că a face sex cu mine e dreptul său din naștere”

16 oct. 2025, 15:23, Actualitate
Virginia Giuffre, o victimă a traficului de persoane, descrie în cartea sa relația pe care a avut-o cu Prințul Andrew. Virginia povestește cum Ducele de York se simțea „ca și cum totul i se cuvine” și „credea că a face sex cu mine este dreptul lui din naștere”.

Cartea, intitulată Nobody’s Girl, descrie în detaliu presupusele relații sexuale pe care Virginia le-a avut cu Prințul Andrew când avea doar 17 ani. Desigur, Prințul a negat mereu acuzațiile.

Ea descrie, de asemenea, cum au manipulat-o faimosul Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual, și Ghislaine Maxwell, care a fost reținută pentru recrutarea fetelor tinere pentru Epstein.

Cum s-au întâlnit Virginia și Andrew

Virginia Giuffre spune că a fost prezentată lui Andrew în martie 2001, în timp ce se afla acasă la Ghislaine Maxwell, în Londra.

Ea a scris: „Maxwell m-a trezit în dimineața aceea anunțându-mă cu o voce cântată: « Ridică-te din pat, somnoroaso! » Era o zi specială, mi-a spus ea. La fel ca Cenușăreasa, urma să întâlnesc un prinț chipeș!”

Atunci când l-a întâlnit pe Andrew, prințul a ghicit corect că avea 17 ani și i-a spus: „Fiicele mele sunt puțin mai mici decât tine”.

În momentul acela, Virginia a vrut să imortalizeze momentul.

Această imagine, în care el apare cu brațul în jurul Virginiei, a devenit celebră. Ducele a susținut ulterior că fotografia a fost modificată.

După întâlnirea inițială, cei doi au mers împreună într-un club de noapte. „Era un dansator cam neîndemânatic și îmi amintesc că transpira abundent”, scrie Virginia.

Această afirmație a fost negată de Andrew, care a declarat într-un interviu acordat în 2019 pentru Newsnight că suferea de o afecțiune care îl împiedica să transpire.

Când s-au întors acasă, Virginia scrie că i-a pregătit lui Andrew o baie înainte de a întreține relații sexuale.

„Era destul de prietenos, dar totuși se simțea ca și cum totul i se cuvine – de parcă ar fi crezut că a face sex cu mine era dreptul lui din naștere”, a scris ea. Apoi a adăugat: „Din câte îmi amintesc, totul a durat mai puțin de jumătate de oră”.

Memoriile includ alte două presupuse întâlniri cu Ducele – una la New York o lună mai târziu și una pe insula privată a lui Epstein din Insulele Virgine Americane, când ea avea aproximativ 18 ani.

