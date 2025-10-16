Prima pagină » Actualitate » Scandal uriaș în SUA: Bank of America, dată în judecată pentru presupuse legături financiare cu Jeffrey Epstein



16 oct. 2025, 11:29, Actualitate

Jeffrey Epstein

O femeie care susține că a fost abuzată de fostul miliardar Jeffrey Epstein, condamnat ca infractor sexual și decedaat în închisoare, a dat în judecată Bank of America susținând că instituția a furnizat în mod conștient servicii financiare care i-au permis să desfășoare operațiuni de trafic sexual timp de ani de zile.

Bank of America a refuzat să comenteze acuzațiile.

Despăgubirile cerute nu au fost făcute publice

Femeia, numită în documentele judiciare Jane Doe, solicită despăgubiri într-un cuantum nespecificat, scrie Reuters.

Ea este reprezentată de firmele de avocatură Boies Schiller și Edwards Henderson, care au obținut anterior acorduri de 75 de milioane de dolari și, respectiv, 290 de milioane de dolari cu Deutsche Bank și JP Morgan, pentru presupusele legături financiare ale acestora cu Epstein.

Pe de altă parte, Elon Musk, Peter Thiel, Steve Bannon și prințul Andrew al Marii Britanii sunt menționați într-o nouă serie de documente din ancheta în cazul lui Jeffrey Epstein, publicate recent în Statele Unite. Documentele cumulează șase pagini, dar cu părți din material cenzurate, și oferă posibile indicii privind legătura cu personalități marcante ale mișcării conservatoare, notează The Guardian.

Printre documentele publicate, o copie a agendei lui Epstein arată un mic dejun planificat cu Steve Bannon, un influent aliat al președintelui SUA Donald Trump, în februarie 2019.

