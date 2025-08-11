Povestea bărbatului care câștiga „mai mulți bani decât știa ce să facă cu ei”, dar a ajuns în pragul DEPRESIEI. Ce detaliu sumbru ascundea jobul său

Lachie Samuel este un bărbat care a plecat de acasă la 19 ani pentru a lucra ca muncitor FIFO („fly-in, fly-out”, deplasare cu avionul în zone izolate pentru perioade de lucru) în minele din vestul Australiei. Erau cinci zile de muncă istovitoare, urmate de două zile acasă și câștiga aproape 5.000 de dolari australieni (aproape 3.700 de lire sterline) pe săptămână.

El povestește că, la început, stilul de viață era dificil, dar era compensat de salariul generos pe care îl primea lunar.

„Făceai un schimb de 12 ore, te întorceai în tabără, mergeai la sală, apoi direct la pub, unde comandai câte băuturi voiai”, povesteşte el.

Dar, deși primea „mai mulți bani decât știa ce să facă cu ei”, el a descoperit foarte curând partea întunecată a muncii în locuri atât de izolate pentru perioade lungi.

Și, pe măsură ce izolarea își făcea loc, tânărul plin de entuziasm și-a început drumul spre autodistrugere, cheltuindu-și veniturile pe alcool și droguri.

Primul moment de cumpănă a fost în 2013, când a primit un telefon prin care era informat că partenera lui a încercat să își ia viața. Însă, după ce a cerut sfatul șefului său de echipă, i s-a spus că „dacă chiar ar fi vrut să o facă, ar fi făcut-o”.

Iar el, în loc să meargă acasă, a decis să rămână în Kargoolie, îngropându-și tristețea în muncă. Mai mult, a cerut să treacă de la programul de cinci zile de lucru cu două libere, la patru săptămâni de muncă și doar o săptămână liberă

O decizie pe care avea să o regrete amarnic pentru că, la scurt timp, Lachie și partenera sa s-au despărțit, lucru care l-a aruncat într-un „loc întunecat”, după cum spune chiar el.

A început să se certe cu colegii de muncă și a fost în cele din urmă trimis acasă, la Perth, doar că acolo nu avea prieteni sau familie.

Iar fără o rețea de sprijin și purtând „o mare povară de rușine”, Lachie și-a irosit economiile pe alcool, droguri și aventuri amoroase.

Însă, la scurt timp, fosta iubtă l-a sunat să îi spună că este însărcinată cu copilul lui. După luni de încercări eșuate de a-și demonstra rolul de tată, ea s-a mutat pe coasta de est.

După ce își regăsise scopul în viață ca părinte, mutarea a însemnat pentru el pierderea „ultimei bucăți de identitate”, lucru care, în mod tragic, l-a împins în pragul colapsului.

„Îmi amintesc momentele de după, plângând, gândindu-mă cum aproape că i-am luat tatăl fiicei mele. Sunt foarte norocos că, fiind persoana egoistă care eram, am ales să găsesc un motiv să devin un om mai bun pentru ea”, a spus el, potrivit The Sun.

După tentativa de sinucidere și afundarea în datorii, proaspătul tată a fost nevoit să se întoarcă în mină, unde a lucrat în următorii trei ani.

Acum, el își împărtășește experiențele și lupta cu problemele de sănătate mintală altor muncitori FIFO, pentru a-i ajuta pe cei din breaslă.

Sfaturile sale pentru oricine vrea să înceapă un job FIFO sunt să se întrebe de ce își dorește cu adevărat asta și ce anume îl atrage la acest tip de muncă, mai ales că – în ultimii ani – rețelele sociale au fost inundate cu conținut care promovează acest stil de viață.

Dar Lachie îi avertizează pe toți cei care sunt dornici să încerce: „Trebuie să știți că dormitorul va fi plin de mucegai, toaleta nu va fi curățată, peste tot va fi mizerie. Speri doar ca patul să fi fost schimbat de la ultima persoană care a stat acolo”.

FOTO – Instagram/Lachie Samuel