Povestea blocului din Capitală care arată ca un vapor. Unde se află și cine a construit clădirea cu un design inedit

Povestea blocului din Capitală care arată ca un vapor. Unde se află și cine a construit clădirea cu un design inedit

Mihai Tănase
17 dec. 2025, 09:51
Povestea blocului din Capitală care arată ca un vapor. Unde se află și cine a construit clădirea cu un design inedit
Foto: Playtech.ro - Captura foto

Bucureștiul ascunde numeroase surprize arhitecturale, însă puține clădiri reușesc să atragă privirile așa cum o face un bloc construit sub forma unui vapor. Situat într-o zonă aparent banală a Capitalei, imobilul a devenit un reper urban neoficial și o atracție pentru cei care îl descoperă pentru prima dată.

Capitala este cunoscută pentru contrastul dintre clădirile istorice, blocurile comuniste și construcțiile moderne. Printre acestea, există însă o clădire care pare desprinsă dintr-un decor de vacanță, făcându-i pe trecători să viseze la mare și la călătorii. Este vorba despre un bloc cu o arhitectură neobișnuită, care imită forma unui vapor, scrie Playtech.ro.

Fațada alungită, balcoanele dispuse asemenea unor punți, colțurile rotunjite și liniile ce amintesc de prova unei nave creează iluzia că imobilul este gata să părăsească asfaltul și să pornească pe apă. Nu întâmplător, imaginile cu clădirea au devenit virale pe rețelele de socializare.

„București are mai multe blocuri vapor, dar acesta este cu siguranță cel mai interesant. Chiar pare gata să pornească într-o călătorie”, a scris un utilizator, alături de fotografii care au stârnit mii de reacții.

Foto: Playtech.ro - Captura foto

Foto: Playtech.ro – Captura foto

Unde se află blocul-vapor din Capitală

Clădirea se află în Sectorul 2 al Capitalei, pe strada Electronicii, în apropierea zonei Obor, lângă actualul Kaufland, cunoscută de localnici și pentru fosta fabrică Stela/Colgate. Deși cartierul este dominat de construcții funcționale, fără elemente arhitecturale spectaculoase, acest bloc reușește să schimbe complet atmosfera locului.

Odată ce imaginile au ajuns online, bucureștenii au început să recunoască imediat clădirea și să ofere detalii suplimentare.

„Este pe str. Electronicii. Este în Sector 2, lângă Kaufland Obor”, a precizat un internaut.

Un alt comentariu a adăugat un detaliu care a atras și mai mult atenția:

„Acest bloc s-a construit sub ochii mei! Proprietar este un grec!”.

Dincolo de forma atipică, povestea blocului este una profund umană. Mai mulți locuitori din zonă vorbesc cu respect și emoție despre proprietar, descriindu-l drept un om generos și apreciat de comunitate.

„Un om deosebit, nu se mai nasc. Îl cunosc personal”, a scris cineva, în timp ce un alt utilizator își amintește cu nostalgie:

„Am copilărit acolo, pe proprietar îl cunosc. Mergeam împreună cu bunicul la el de multe ori, mi-a dat bani de dulciuri. Un om bun”.

Potrivit mărturiilor, ideea construcției i-a aparținut chiar proprietarului, un grec care și-a dorit să aibă propriul „vapor” într-un cartier din București.

„A vrut să aibă propriul vapor pe strada aia. Planul de construcție a fost dat de el. Era foarte bun prieten cu bunicul, mai târziu cu tatăl meu”, povestește un alt comentator.

Cele mai noi