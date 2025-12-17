Alimentul adorat de români de Crăciun care și-a TRIPLAT prețul: 1 kg costă 245 lei în Kaufland

Prețurile bunătăților tradiționale de Crăciun par să o fi luat razna. Nu numai la producători, dar mai ales în marile lanțuri de magazine. Dacă alimente care se înscriu la rubrica mâncarea săracului, ca șoricul sau jumările, s-au transformat în jambon, cozonacul a devenit caviar.

Un cozonac boieresc cu toate cele tradiționale, frământat fără economie, cu de toate, n-a fost niciodată gratis, dar de Sărbătorile 2025 a depășit toate limitele. De exemplu la Kaufland, nu la Ritz, și nu vorbim doar de alimentarele din București, Cluj sau Timișoara un kil de cozonac costă 245 lei kilogramul.

Cum se vede în fotografie, acest produl de lux, nici măcar nu poate fi consumat de Crăciun, recomandările producătorului fiind să-l executăm în plin post.

Prețurile au fost remarcate chiar și de Autoritatea Protecției Consumatorului, care a ținut să posteze minunea pe Facebook.

Recomandarea autorului: Ce preț au cozonacii de Crăciun în marile cofetării. Prețurile au explodat în 2025, iar unul poate costa și 200 de lei