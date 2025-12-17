Victor Ponta: „Noi nu o să știm adevărul despre anularea alegerilor decât dacă Nicușor Dan se ține de cuvânt și desecretizează ședința CSAT”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, a vorbit despre relația dintre politică și serviciile secrete, despre rolul jucat de Ilie Bolojan și Nicușor Dan, dar și despre anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Marius Tucă a explicat o posibilă luptă între Ilie Bolojan și Nicușor Dan pentru influența asupra serviciilor secrete. El amintește că Bolojan a stat o perioadă la Cotroceni și a lucrat direct cu serviciile.
Marius Tucă: „Amintește-ți că Bolojan a stat câteva luni la Cotroceni ca președinte interimar. El a fost cel care a lucrat cu serviciile în toată perioada aceea. Eu cred că, într-o bună măsură, el a rămas în relațiile cu sistemul și cu serviciile secrete. Nicușor Dan n-a numit pe nimeni la serviciile secrete. Au trecut șase luni, șapte luni. A fost o declarație a Serviciului Român de Informații, un comunicat, în care îl trimiteau la plimbare pe Nicușor atunci când vine vorba despre folosirea serviciilor în anchete.”
Victor Ponta: „Pentru că ce a zis Nicușor Dan nu există în realitate. Ori le bagi, ori nu le bagi.”
Ponta explică de ce consideră că serviciile secrete nu sunt implicate activ în acest moment. El spune că acestea sunt în așteptare și că adevărul despre anularea alegerilor nu va fi cunoscut.
„În momentul ăsta sunt în cazărmi. Sunt în așteptare. Noi nu o să știm adevărul despre anularea alegerilor. Există proba supremă. Din secunda în care Nicușor Dan o să facă ce am zis și eu, dacă ajungeam președinte. Dar el a zis, dar n-a mai făcut. Și anume, să desecretizeze ședința aia în care să vezi un singur lucru. Marius, eu o țin pe a mea. Și anume, băi, au venit ăia de la SRI și SIE și au zis: domn’ președinte, vrem să vă anunțăm că avem ceva. Că așa am fost în CSAT patru ani. Dacă SRI și SIE au ceva, vin ei la ședință și spun: domnul președinte, domnul vice-președinte, vrem să vă informăm asupra unei situații grave. Dimpotrivă, în CSAT, domnul Klaus Iohannis, cu premierul lângă el, a zis: băi, vă spunem noi că e ceva, duceți-vă și căutați.”, susține politicianul.