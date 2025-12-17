Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Noi nu o să știm adevărul despre anularea alegerilor decât dacă Nicușor Dan se ține de cuvânt și desecretizează ședința CSAT”

Victor Ponta: „Noi nu o să știm adevărul despre anularea alegerilor decât dacă Nicușor Dan se ține de cuvânt și desecretizează ședința CSAT”

Alexandra Anton Marinescu
17 dec. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
Victor Ponta: „Noi nu o să știm adevărul despre anularea alegerilor decât dacă Nicușor Dan se ține de cuvânt și desecretizează ședința CSAT”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, a vorbit despre relația dintre politică și serviciile secrete, despre rolul jucat de Ilie Bolojan și Nicușor Dan, dar și despre anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Serviciile sunt mai aproape de Bolojan

Marius Tucă a explicat o posibilă luptă între Ilie Bolojan și Nicușor Dan pentru influența asupra serviciilor secrete. El amintește că Bolojan a stat o perioadă la Cotroceni și a lucrat direct cu serviciile.

Marius Tucă: „Amintește-ți că Bolojan a stat câteva luni la Cotroceni ca președinte interimar. El a fost cel care a lucrat cu serviciile în toată perioada aceea. Eu cred că, într-o bună măsură, el a rămas în relațiile cu sistemul și cu serviciile secrete. Nicușor Dan n-a numit pe nimeni la serviciile secrete. Au trecut șase luni, șapte luni. A fost o declarație a Serviciului Român de Informații, un comunicat, în care îl trimiteau la plimbare pe Nicușor atunci când vine vorba despre folosirea serviciilor în anchete.”

Victor Ponta: „Pentru că ce a zis Nicușor Dan nu există în realitate. Ori le bagi, ori nu le bagi.”

Victor Ponta: „Există proba supremă”

Ponta explică de ce consideră că serviciile secrete nu sunt implicate activ în acest moment. El spune că acestea sunt în așteptare și că adevărul despre anularea alegerilor nu va fi cunoscut.

„În momentul ăsta sunt în cazărmi. Sunt în așteptare. Noi nu o să știm adevărul despre anularea alegerilor. Există proba supremă. Din secunda în care Nicușor Dan o să facă ce am zis și eu, dacă ajungeam președinte. Dar el a zis, dar n-a mai făcut. Și anume, să desecretizeze ședința aia în care să vezi un singur lucru. Marius, eu o țin pe a mea. Și anume, băi, au venit ăia de la SRI și SIE și au zis: domn’ președinte, vrem să vă anunțăm că avem ceva. Că așa am fost în CSAT patru ani. Dacă SRI și SIE au ceva, vin ei la ședință și spun: domnul președinte, domnul vice-președinte, vrem să vă informăm asupra unei situații grave. Dimpotrivă, în CSAT, domnul Klaus Iohannis, cu premierul lângă el, a zis: băi, vă spunem noi că e ceva, duceți-vă și căutați.”, susține politicianul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Victor Ponta: „Bătălia este pentru a prelua puterea la DNA, la Înalta Curte, dar și de a prelua puterea peste Nicușor Dan”
10:00
Victor Ponta: „Bătălia este pentru a prelua puterea la DNA, la Înalta Curte, dar și de a prelua puterea peste Nicușor Dan”
VIDEO Victor Ponta: „Dacă se amestecau serviciile în lupta pentru Justiție, erau 100.000 de oameni la protest”
08:00
Victor Ponta: „Dacă se amestecau serviciile în lupta pentru Justiție, erau 100.000 de oameni la protest”
ACTUALITATE Răzvan Savaliuc: „Pe 30 martie expiră mandatelor șefilor DNA și parchetelor. Înalta Curte impune respectarea legii și o practică unitară”
07:30
Răzvan Savaliuc: „Pe 30 martie expiră mandatelor șefilor DNA și parchetelor. Înalta Curte impune respectarea legii și o practică unitară”
ACTUALITATE Valentin Stan: Anularea alegerilor trebuie probată pe ceea ce a găsit CSAT-ul în documentele serviciilor.
07:00
Valentin Stan: Anularea alegerilor trebuie probată pe ceea ce a găsit CSAT-ul în documentele serviciilor.
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Curtea Internațională de Justiție a aprobat cererea Rusiei pentru investigarea unui genocid în Ucraina, genocid făcut de ucraineni
06:30
Valentin Stan: Curtea Internațională de Justiție a aprobat cererea Rusiei pentru investigarea unui genocid în Ucraina, genocid făcut de ucraineni
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Justiția înseamnă 6.4 milioane de români care au un proces”
00:00
Victor Ponta: „Justiția înseamnă 6.4 milioane de români care au un proces”
Mediafax
UE retrage interdicția vânzării de mașini noi pe benzină și motorină din 2035, dar eliminarea motoarelor cu combustie internă nu se încheie aici
Digi24
VIDEO Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să vedem dacă Coaliția funcționează”
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto, autoritățile spun că se poate forma ghețuș
Click
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Testul elanului cu o mașină construită acum 50 de ani. A fost comparată cu Dacia Spring
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care e diferența dintre simpatie și empatie?
SPORT Stadionul Rapid își va schimba, din nou, denumirea, după încheierea contractului cu sponsorul principal. Cum se va numi din 2026
11:01
Stadionul Rapid își va schimba, din nou, denumirea, după încheierea contractului cu sponsorul principal. Cum se va numi din 2026
ECONOMIE Bolojan deschide șampania. Românii au împrumutat guvernul cu 21 de miliarde de lei în 2025. Ce dobânzi oferă statul: sunt mai mari decât ce oferă băncile
10:48
Bolojan deschide șampania. Românii au împrumutat guvernul cu 21 de miliarde de lei în 2025. Ce dobânzi oferă statul: sunt mai mari decât ce oferă băncile
ACTUALITATE Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați
10:46
Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați
ULTIMA ORĂ Scandalul din justiție se mută în Parlament. Moțiuni împotriva ministrului de Interne Predoiu și Marinescu de la justiție
10:40
Scandalul din justiție se mută în Parlament. Moțiuni împotriva ministrului de Interne Predoiu și Marinescu de la justiție
ACTUALITATE Alimentul adorat de români de Crăciun care și-a TRIPLAT prețul: 1 kg costă 245 lei în Kaufland
10:35
Alimentul adorat de români de Crăciun care și-a TRIPLAT prețul: 1 kg costă 245 lei în Kaufland

Cele mai noi