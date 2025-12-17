Ianis Hagi a discutat cu FRF.tv despre echipa națională, calificarea la CM 2026 și viața de familie.

Internaționalul român care joacă la Alanyaspor a avut și un mesaj pentru suporterii echipei naționale.

România va juca la barajul pentru calificarea la CM cu Turcia și dacă învinge va juca pentru biletul la Mondial cu echipa care va câștiga duelul Slovacia – Kosovo.

Ianis Hagi a anunțat obiectivul tricolorilor

Care e programul echipei naționale, dacă se califică la CM 2026.

„Abia aștept luna martie. Și aici se vorbește foarte mult de meciul din martie, nici ei nu au mai fost la Mondial de mult timp, din 2002. Suntem conștienți de forța adversarului, însă victoria cu Austria a confirmat că putem obține succese cu echipe puternice. Trebuie să ne calificăm, nu există altă variantă. Primul gând, când am văzut tragerea la sorți, a fost că trebuie să îi batem pe turci și să jucăm finala. Vrem foarte mult să fim în America și privesc cu optimism partidele din play-off. Turcia e o echipă care cred că seamănă cu noi, e un mix între tineri și jucători cu experiență. Va fi o dispută frumoasă, dar e doar un pas spre Mondial și nu ne dorim să ne oprim aici”, a declarat jucătorul de 27 de ani, la FRF.tv.

„Eu știu că românii încă au încredere în noi, nu cred altceva. Dacă situația era alta, nu veneau la stadion și nu ne-ar fi susținut așa cum au făcut-o la meciul cu Austria. Știm că rezultatele conteaza, e normal să fie așa. Noi vrem să menținem trendul rezultatelor pozitive, mă refer la calificarea la EURO 2024, la turneul final din Germania și grupa din Liga Națiunilor”.

Ianis Hagi, despre viața de familie

„Suntem tineri, atât Georgios, cât şi eu, şi Elena, ne descoperim şi ne redescoperim. El are 4 luni, noi avem 4 luni de când suntem părinţi. Suntem la început de drum, dar ce am trăit până acum nu poate fi povestit. E cea mai tare experienţă din viaţa mea”, a mai spus el, care a discutat și despre Gică Hagi ca bunic: „Am 27 de ani şi credeam că îl cunosc pe tata, dar aşa nu l-am văzut niciodată. Este total diferit de cum credeam eu că va fi. La mama mă aşteptam să fie aşa, dar tata e total schimbat şi mă bucură asta. Sunt fericit că am putut să îi aduc această fericire. Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, şi ziua, şi noaptea”.