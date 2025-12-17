O chinezoaică din Bacău consideră că România, în special Moldova, este un loc în care este periculos să trăiești, mai ales dacă ești fată, minionă și slabă țâr. Gastronomia de pe aceste meleaguri este bombă pentru silueta recomandată pe TikTok. Lunavia, cum îi zice fetei pe rețele, acuză și agresiunea ospitalității exagerate a moldovenilor.

„România e o ţară periculoasă pentru fete? Da. Eu înainte de România: 41 de kilograme. După două luni şi jumătate în România, 50 de kilograme. Da, România este periculoasă pentru fete. Nu din cauza criminalităţii, ci din cauza lui: Hai mănâncă, eşti prea slabă. Mănâncă măi”, povesteşte utilizatoarea Lunavia pe Tiktok.

Tânăra este căsătorită cu un român şi este stabilită în Bacău.

Lunavia întoarce placa

Într-un alt clip, tânăra răspunde şi la întrebarea dacă România este o ţară periculoasă, în sensul criminalității.

„Răspunsul e nu, am fost în multe oraşe din România, am mers chiar şi seara şi m-am simţit în siguranţă pe stradă. Nu există furturi din buzunare şi dacă vei căuta pe internet, vei vedea că au o rată foarte redusă de criminalitate decât alte ţări precum Italia, Franţa, Spania. Oamenii, în general, sunt foarte prietenoşi, sunt peisaje frumoase şi nu poţi şti o ţară dacă nu o vizitezi. Aşa că veniţi în România”, mai spune tânăra.

