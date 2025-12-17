Prima pagină » Justiție » Scandalul din justiție se mută în Parlament. Moțiuni împotriva ministrului de Interne Predoiu și Marinescu de la justiție

Ruxandra Radulescu
17 dec. 2025, 10:40, Justiție
AUR a depus o moțiune împotriva lui Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne și actual vicepremier. Ministrul Justiției, Radu Marinescu este, de asemenea, vizat de o moțiune inițiată de formațiunea lui George Simion. 

„Domnul ministru al Justiției conduce un domeniu care împarte mai degrabă nedreptate. Îl acuzăm de o lipsă de reacție și inițiativă. Noi sancționăm întreaga activitate a domnului ministru”, a transmis AUR, în cadrul conferinței de presă.

În moțiunea îndreptată împotriva ministrului MAI, Cătălin Predoiu, AUR acuză politizarea Ministerului Afacerilor Interne și lipsa de transparență în ceea ce privește desemnarea persoanelor în funcții de conducere.

„Criza de încredere publică generată de prezența în fruntea statului a ministrului Predoiu impune o ruptură imediată de status quo. Motivele pentru care considerăm această situație drept una de gravă incompatibilitate morală sunt următoarele:

  • • Politizarea MAI este cancerul care roade din interior ordinea publică şi statul de drept în Romania;
  • • Anacronismul din cadrul MAI se manifestă şi prin existenţa unor structuri cu obiective şi atribuții similare altor entități din aparatul central sau a unor instituții subordonate. Suprapunerile de atribuții sau competențe reprezintă regula, nu excepția, în MAI;
  • • MAI nu îşi respectă obligațiile internaționale asumate în relațiile cu partenerii externi, ONU, OSCE și UE mai ales în ceea ce priveşte oferirea şi pregătirea unei oferte de resurse umane calificate;
  • • Există ingerințe directe în concursurile organizate pentru funcțiile de conducere, inclusiv prin anularea arbitrară a unor concursuri pentru posturile de inspector-şef.”, se menționează în moțiune.

În moțiunea depusă de AUR, membrii formațiunii îl acuză pe ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, de o manieră preferențială de soluționare a dosarelor.

Documentul depus de AUR susține că actuala funcție a lui Predoiu, cea de ministru al MAI, reprezintă o consecință directă a rolului său anterior în structurile de putere ale statului.

De asemenea, AUR îl acuză pe ministrul Afacerilor Interne că multe persoane condamnate, în primă instanță, au găsit „o portiță” pentru a fugi peste hotare.

AUR susține că moțiunea nu are un scop „politic”, ci îi îndeamnă pe parlamentarii să voteze „din respect pentru democrație”

