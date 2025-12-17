Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați

Spania se pregătește pentru una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în materie de siguranță rutieră, iar impactul va fi resimțit de milioane de șoferi încă din primele zile ale lui 2026. De la 1 ianuarie, intră în vigoare o regulă care schimbă complet modul în care sunt semnalizate avariile și accidentele pe drumurile publice.

Deși autoritățile vorbesc despre un pas decisiv pentru salvarea de vieți, realitatea este că mulți șoferi sunt încă slab informați, iar confuzia, criticile și temerile au început deja să circule intens în spațiul public. Importanța măsurii este însă una majoră pentru Spania, unde accidentele produse în timpul amplasării triunghiurilor continuă să coste vieți în fiecare an.

V16 obligatoriu din 2026

Abia din al doilea plan apare adevăratul protagonist al acestei schimbări: farul V16, un mic dispozitiv luminos care va deveni indispensabil în orice vehicul. Acesta va înlocui semnalizarea clasică cu triunghiuri reflectorizante și va putea fi activat în câteva secunde, fără ca șoferul să fie nevoit să coboare pe carosabil. Odată pornit, farul emite o lumină galbenă puternică, vizibilă la 360 de grade, și transmite automat poziția vehiculului către sistemele de trafic.

„Este o vizibilitate virtuală prin care putem avertiza celelalte vehicule că există un obstacol mai în față”, explică Ana Blanco, subdirectoarea de Circulație a DGT, subliniind rolul preventiv al noii tehnologii.

Funcționarea dispozitivului este simplă, dar extrem de eficientă. V16 are conectivitate proprie și, în momentul activării, trimite un semnal GPS către platforma DGT 3.0, care informează în timp real ceilalți participanți la trafic. Important este că nu este nevoie de nicio aplicație, de telefon sau de configurări suplimentare: dispozitivul comunică singur.

Autoritățile insistă și asupra unui aspect sensibil pentru mulți șoferi – confidențialitatea. Nu transmite date personale, nu este legată de numărul de înmatriculare și nu identifică șoferul. „Nu vorbim de DNI, nu vorbim de matriculă, este complet anonim”, a explicat Navarro, reprezentant al DGT, demontând temerile legate de supraveghere sau monitorizare.

Spaniolii rămân sceptici

În ciuda explicațiilor oficiale, o parte a societății rămâne sceptică. Unii creatori de conținut și influenceri au catalogat V16 drept un „pericol public”, mesaj care a prins rapid în rândul publicului. DGT contracarează însă aceste afirmații cu date clare: aproximativ 20 de persoane mor anual în Spania după ce sunt lovite de mașini în timp ce amplasează triunghiurile de avertizare.

V16 elimină complet această situație de risc, deoarece poate fi activată din interiorul vehiculului și plasată pe plafon în doar câteva secunde. Deși din 2026 utilizarea ei va fi obligatorie, triunghiurile nu vor fi interzise. „Dacă cineva vrea să le folosească în continuare, este alegerea sa”, precizează Navarro, însă riscul rămâne exclusiv al șoferului.

