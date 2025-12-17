Stadionul Rapid își va schimba, din nou, denumirea, după încheierea contractului cu sponsorul principal. Cum se va numi din 2026

Stadionul Rapid se pregătește să își schimbe, din nou, denumirea, după încheierea contractului cu sponsorul principal. În acest sens, începând cu anul 2026, arena va avea un alt nume.

Stadionul Rapid a purtat denumirea de „Superbet Arena” timp de 3 ani, iar din 2026 își va schimba numele. După ce se va încheia contractul cu sponsorul principal al Superligii, stadionul se va numi „Giulești”. Contractul cu sponsorul respectiv nu a fost semnat pentru a fi prelungit, notează ProSport.

Stadionul Rapid își schimbă denumirea, în 2026

A fost disputat ultimul meci pe teren propriu, în acest an, iar după partida cu Oțelul Galați (scor final 0-2) s-a încheiat și contractul cu sponsorul principal. Contractul de 1.8 milioane de euro a fost valabil pe trei ani, între 2022 și 2025. Noul contract a fost semnat la 7 luni de la inaugurarea stadionului.

„Cu acest parteneriat, dar și cu celelalte sume pe care le încasează din diverse închirieri, Clubul Sportiv Rapid ar ajunge să își acopere cheltuielile de întreținere cu arena. Ar fi primul care ar reuși asta, în condițiile în care celelalte au probleme mari cu acoperirea acestor costuri”, au explicat sursele GSP în 2022.

Înainte de existența acestui contract, arena se numea „Valentin Stănescu” – numele unui fost jucător (portar) și antrenor român. A fost primul tehnician care a devenit campion cu trei formații diferite – Rapid, în 1967, U Craiova, în 1980, precum și Dinamo, în anul 1982.

